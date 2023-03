Van der Mark hard onderuit: “Maar ben redelijk in orde”

Michael van der Mark mocht Race 2 in Indonesië vanaf de achtste plaats starten, maar viel in het begin van de wedstrijd terug tot buiten de top-tien. Vijftien ronden voor het einde passeerde ook Danilo Petrucci de BMW-coureur, waarvan Iker Lecuona profiteerde en in het achterwiel van Petrucci meeglipte voorbij Van der Mark. Laatstgenoemde kwam daardoor buiten de racelijn terecht. Daar was veel minder grip, waardoor Van der Mark de controle over zijn motor verloor en met een flinke highsider naast de baan belandde.

“Volgens mij was vandaag niet heel slecht”, begint Van der Mark zijn reactie positief. “Vanochtend, in de sprintrace, was mijn eerste start oké. Mijn tweede start was echter niet zo goed als ik had gewild. Op dit circuit is het moeilijk om in te halen. Achtste worden in de Superpole Race was niet heel slecht, aangezien wat gridposities pakken voor Race 2 het hoofddoel was.”

In Race 2 ging het vervolgens mis. “Ik had een goede start, maar had wat problemen bij het schakelen. Daardoor verloor ik wat posities. Ik probeerde rustig te blijven en wilde stap voor stap naar voren”, vervolgt Van der Mark. “Ik zat in een goed ritme en wist dat ik, gezien mijn bandenkeuze, naar het einde van de race beter zou worden. Helaas verloor ik bij het ingaan van bocht 11 de achterkant en had ik een flinke highsider. Dat is zonde, want ik denk dat we opnieuw goed werk hadden kunnen leveren, zeker richting het einde van de race. Het is wat het is. Ik ben redelijk in orde, ik heb slechts een kleine breuk in mijn vinger.”

Van der Mark, die volgens het persbericht van BMW met twee gebroken vingers kampt, heeft ruim de tijd om te herstellen van zijn blessure. De volgende WSBK-race is in het weekend van 22 en 23 april, voor eigen publiek op het TT Circuit in Assen.