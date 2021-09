Voorafgaand aan de eerste WSBK-race van het weekend ging het op het circuit van Jerez mis in de WorldSSP300. In het voorprogramma van het WK Superbike waren vijf rijders betrokken bij een crash in de elfde ronde. In de tweede bocht van het Spaanse circuit ging het mis voor Dean Berta Vinales, Alejandro Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri en Yeray Ruiz, waarna de wedstrijdleiding de race stillegde.

Na de crash werd de wedstrijd niet meer hervat en werd de doorkomst van de ronde voor het ongeluk als einduitslag gehanteerd. Het leverde de Nederlander Jeffrey Buis de overwinning op. Inigo Iglesias maakte er een 1-2 van voor Kawasaki.

De Superbike-race zou om 14.00 uur van start gaan, zo’n 50 minuten nadat de WSSP300-race was stilgelegd. Vanwege “de veiligheid van de baan” werd de start echter uitgesteld, alvorens de wedstrijdleiding de eerste WSBK-race van het weekend helemaal besloot te schrappen.

“Na een incident in de WorldSSP300 race, waarbij #25 Dean Berta Vinales bij betrokken was, zijn alle resterende activiteiten op de baan vandaag afgelast”, liet de WSBK in een korte verklaring weten. Daarmee is ook de eerste race van de World Supersport afgelast.

De 16-jarige Vinales is het neefje van negenvoudig MotoGP-racewinnaar Maverick. Hij is dit jaar voor het Vinales Racing Team bezig aan zijn allereerste seizoen in de WSSP300. Het is niet bekend hoe de Spaanse motorcoureur er na de crash aan toe is.

Yamaha’s Toprak Razgatlioglu zou de zaterdagrace van pole-position aanvangen, nadat hij in de kwalificatie af had gerekend met de Kawasaki’s van Alex Lowes en Jonathan Rea. Zondag staat de tweede race op het programma.