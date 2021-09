In de elfde ronde van de openingsrace van de World Supersport 300 op Jerez ging het in bocht 2 mis voor Berta Viñales, Alejandro Carrion, Daniel Mogeda, Harry Khouri en Yeray Ruiz. Vanwege de ernst van het ongeval werd de race meteen stilgelegd en ook niet meer hervat. Zo’n twee uur nadat de race werd stilgelegd, maakte World Superbike bekend dat Berta Viñales is bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij het ongeluk. Het neefje van negenvoudig MotoGP-racewinnaar Maverick Viñales werd slechts 15 jaar oud.

“De rijder liep ernstige verwondingen aan hoofd en borst op”, leest de verklaring van World Superbike. “Medische voertuigen kwamen onmiddellijk ter plaatse en de rijder werd op de baan, in de ambulance en in het medisch centrum van het circuit verzorgd. Ondanks de beste inspanningen van de medische staf van het circuit heeft het medisch centrum bekend gemaakt dat Berta Viñales helaas aan zijn verwondingen is bezweken."

Viñales reed dit jaar voor het eerst in de World Supersport 300, waar hij namens het door zijn familie gerunde Viñales Racing Team uitkwam op een Yamaha. Dat team werd eerder dit jaar opgericht door Mavericks vader Angel, die daarmee jonge Spaanse talenten de kans wil geven in de motorsport. Berta Viñales scoorde op Magny-Cours zijn beste resultaat door in de tweede race van het weekend vierde te worden. Dit weekend had hij zich op de tiende positie gekwalificeerd.

Nog voordat bekend werd dat Berta Viñales overleed aan zijn opgelopen verwondingen, had de organisatie van het WSBK-weekend in Jerez al besloten dat het programma van de zaterdag niet hervat zou worden. Zowel de races van de World Superbikes als de World Supersport werden dus afgelast.