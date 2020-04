Retro: Toen Sir Stirling Moss een comeback maakte in Bathurst

Wijlen Moss staat niet direct bovenaan het lijstje met Bathurst-helden. Toch heeft de legendarische Brit een speciaal plekje in de geschiedenis van ‘Australia’s Great Race’ dankzij een onverwachte deelname in 1976. Het feit alleen al dat twee wereldsterren aan de start verschenen van de race was al bijzonder. Beide mannen hadden hun actieve carrière reeds beeindigd: Moss had sinds zijn nare Goodwood-crash in 1962 nauwelijks nog een stuurwiel aangeraakt, Brabham stopte aan het einde van het F1-seizoen 1970.

Gabriel Szatmary, destijds uitgever van het tijdschrift Chequered Flag, verleidde het duo tot een comeback op het legendarische Mount Panorama-circuit. Szatmary wilde in eerste instantie een actieve F1-coureur naar New South Wales halen. Men hoopte op James Hunt maar een last-minute datumwijziging voor de Grand Prix van Canada zorgde voor een clash. De aandacht werd verlegd naar Moss, op dat moment 47 jaar oud. Hij ging akkoord, onder de voorwaarde dat hij een team mocht vormen met de nog eens drie jaar oudere Brabham.

Sceptici schreven in die tijd dat het niets meer was dan een publiciteitsstunt. Menigeen vreesde dat de deelname schadelijk zou zijn voor de reputatie van Moss. Anderen dachten dat het duo de race zomaar zou kunnen winnen. De deelname werd in elk geval breed uitgemeten in de pers.

Verhaal gaat verder onder de foto

#17 Esmonds Motors Holden Torana L34: Stirling Moss, Jack Brabham Photo by: Duke Video

Meer klassieke Bathurst 1000-beelden zijn beschikbaar via dukevideo.com

Men regelde twee Torana’s voor de race. Het tweetal begon enkele dagen daarvoor met de voorbereiding. Moss testte op Oran Park nabij Sydney. Daar ontdekte dat hij vooral moeite had met de banden, heel anders dan hij uit zijn tijdperk gewend was. “In de langzame bochten heb ik het lef wel”, zei Moss, “maar mijn angstdrempel ligt veel lager dan voorheen.” Vervolgens reisde hij af naar Bathurst, om na de vrijdagtraining te concluderen: “Dit is een van de beste circuits die ik ooit heb gezien. Het doet me denken aan Targa Florio maar dan met betere ondergrond. Het is als een gedicht: ik probeer niet alles in een keer uit mijn hoofd te leren, ik leer het regel voor regel.”

Anticlimax

Ondanks wat mechanische problemen die ’s nachts verholpen moesten worden door het Holden Dealer Team noteerde Brabham de tiende tijd in de kwalificatie. Zijn tijd, een 2.30.0, was vijf seconden langzamer dan de poletijd. Maar waar de voorbereiding hectisch en spannend was, eindigde de race in een anticlimax. Toen het bord omhoog ging dat de start nog een minuut weg was, probeerde Brabham de wagen in de eerste versnelling te zetten maar selecteerde in plaats daarvan twee versnellingen. Hij was niet in staat om het probleem te verhelpen en bleef stilstaan toen de lichten op groen gingen. De rest van het veld ging wel van start. De meesten konden de Torana ontwijken, behalve John Dellaca in de Triumph Dolomite Sprint. Het sprookje eindigde op de grid met een flinke bak schade. De zichtbaar geëmotioneerde Moss zei: “Ik kan niet nog eens vijftien jaar wachten op mijn volgende keer. Ik ben te oud. Het heeft me vijftien jaar gekost om dit weer eens te kunnen doen.”

De hoop op de zege was direct vervlogen maar de race was nog niet over. Er volgde een snelle reparatie waarna Brabham drie uur na de start van de race alsnog de baan opstuurde. Een klein uur later nam Moss het stuur over voor zijn eerste ronden in de Bathurst 1000. Hij reed 23 ronden met een beste tijd van 2.23.2 voordat de V8-motor op het Mountain Straight plofte. “Dat was lang wachten voor een anticlimax, nietwaar?”, zei Moss eenmaal terug in de pits. “Ik genoot ervan, ook al reden we op drie uur achterstand.” Om vervolgens te erkennen: “Ik heb een geweldige tijd gehad. We stoppen allemaal te vroeg. Ik heb een fout gemaakt: ik had nooit met pensioen moeten gaan.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen, Motorsport.com Australië