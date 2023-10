OTD: De Grand Prix van Marokko, een dag van vreugde en tragedie

De wereld van de Formule 1 staat bekend om zijn glorie en tradities, met iconische circuits als Monaco, Monza en Silverstone die jaarlijks gastheer zijn van prestigieuze Grands Prix. Toch zijn er enkele races geweest die slechts één keer meetelden voor het wereldkampioenschap. Een daarvan is de Grand Prix van Marokko. Hoewel er meerdere keren werd geracet, telde alleen de editie van 1958 mee. Het bezoek aan het Noord-Afrikaanse koninkrijk markeerde een uniek hoofdstuk in de geschiedenis van de sport. De Grand Prix van Marokko in 1958 vond plaats op het Ain-Diab Circuit in Casablanca. Het was een stratencircuit dat deels op bestaande wegen en deels op nieuw aangelegde delen was gebouwd. Deze locatie, met uitzicht op de Atlantische Oceaan, bood een schitterend decor voor de race en creëerde een geweldige sfeer voor coureurs en fans.

Het deelnemersveld was gevuld met enkele van de grootste namen in de Formule 1-geschiedenis. Stirling Moss, Jack Brabham, Mike Hawthorn en Phil Hill stonden allemaal aan de start. De rivaliteit tussen Hawthorn en Moss was op dat moment een van de hoogtepunten van de sport. Het werd een race waarin het wereldkampioenschap beslist zou worden.

De race begon onder een stralende zon. Vanaf het begin was het duidelijk dat er fel gevochten zou worden. Ferrari-coureur Hawthorn scoorde met een tiende verschil de pole-position, maar moest in de eerste ronde al meteen de leiding aan de als tweede gestarte Moss geven. Hawthorn kwam zelfs achter Phil Hill en Moss' teamgenoot Tony Brooks op de vierde plek terecht, maar opgeven deed de Brit niet.

Actie tijdens de Grand Prix van Marokko in 1958.

Moss reed intussen fier aan de leiding vergrootte zijn voorsprong op de nummer twee, Hill, naar meer dan twintig seconden. Hawthorn lag op dat moment nog steeds vierde, maar haalde uiteindelijk Brooks voor P3 in, wiens motor daarna de geest gaf. Hawthorn kwam achter teamgenoot Hill te liggen. Omdat eerstgenoemde voor het wereldkampioenschap vocht, gaf Ferrari Hill de opdracht zich te laten afzakken en zijn ploegmaat te laten passeren. Moss won uiteindelijk met bijna anderhalve minuut voorsprong op Hawthorn de wedstrijd, gevolgd door Hill. De tweede plek was echter voldoende voor Hawthorn om de titel veilig te stellen. Het werd zijn enige wereldtitel.

De dag van de Marokkaanse Grand Prix werd echter overschaduwd door een flinke crash van Stuart Lewis-Evans, teamgenoot van Moss. Op hoge snelheid gleed hij door olie van de baan en kwam zo in de bomen terecht, waarna zijn auto vlam vatte. Hij klom uit de auto, maar doordat hij in de brand stond, zag hij niks. 75 procent van zijn lichaam was verbrand. Hij werd door Vanderwall-teambaas Tony Vandervell teruggevlogen naar Groot-Brittannië, maar zou een aantal dagen later aan zijn verwondingen bezwijken. Voor Vandervell was de klap groot: hij stopte meteen met de F1. Hawthorn stopte ook meteen na het winnen van zijn enige wereldtitel. Op 22 januari 1959 overleed hij na een ongeluk met zijn Jaguar op de A3 vlakbij Guildford. Hij werd slechts 29 jaar.