Günther verslaat Vandoorne in Formule E esports testrace

In totaal stonden 21 vaste Formule E-coureurs aan de start van het virtuele circuit van Monaco om geld op te halen voor Unicef. Het veld kreeg de beschikking over dezelfde wagens met hetzelfde vermogen en dezelfde afstelling. Er werd gereden volgens het ‘racing royale’-format, waarbij telkens de laatste coureur afviel.

Günther, die zich in zijn vrije tijd regelmatig bezighoudt met simracen, pakte op de Formule E lay-out van Monaco met vier tienden de pole-position. Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne noteerde de tweede tijd, voor Porsche-rijder Andre Lotterer en regerend kampioen Jean-Eric Vergne.

Günther kwam bij de start van de race goed weg en dook als eerste in Sainte Devote. Vanaf dat moment liep hij samen met Vandoorne weg bij de concurrentie. Edoardo Mortara, die in de kwalificatie geen tijd noteerde, viel na de eerste ronde als eerste af. De teamgenoten van de twee leiders, Alexander Sims en Nyck de Vries, moesten eveneens vroeg het strijdtoneel verlaten.

De leidende Duitser pakte vlot een gaatje van een seconde en werd nimmer echt bedreigd. Het duo finishte uiteindelijk tien seconden voor Lotterer. Vergne pakte in de beginfase kortstondig de derde plaats maar Lotterer zette zijn DS Techeetah in de Harbour Hairpin aan de binnenkant om de laatste podiumplaats te heroveren. Daardoor kon Nick Cassidy, de vervanger van Envision Virgin Racing-coureur Sam Bird, eveneens een plekje opschuiven. Vergne verloor niet veel later de controle bij Rascasse waardoor Oliver Rowland en Nico Muller een positie wonnen. De Fransman probeerde de boel nog enigszins te herstellen maar in het duel met Rowland profiteerde Mitch Evans en pakte de zevende plaats. Jann Mardenborough, vervanger van Sébastien Buemi, sloot de top-10 af.

De eerste ronde waarvoor wel punten te verdienen zijn staat volgende week zaterdag op het programma.