De Porsche Supercup rijdt sinds 1993 in het voorprogramma van de Formule 1. Volgend jaar bestaat het kampioenschap uit acht weekenden, allemaal in Europa. In mei trapt de serie af in Imola. De finale vindt ook plaats in Italië, maar dan op Monza in september. Ook in de jaren daarna blijft de Porsche Supercup, waarin alle coureurs met hetzelfde Porsche 911 GT3 Cup materiaal rijden, dus in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Komend jaar zijn er 28 permanente plekken beschikbaar, met eventuele uitbreidingen op bepaalde circuits.

In het verleden zijn er meerdere Nederlanders succesvol geweest in de spec-klasse. Tussen 1997 en 2000 pakte Patrick Huisman vier titels op rij. In 2008 en 2009 werd Jeroen Bleekemolen kampioen. Vorig jaar en in 2020 was Larry ten Voorde de beste in de Porsche Supercup.

'Nieuw teken van groei'

President en CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali is blij met de deal. “Al meer dan dertig jaar is Porsche een belangrijk onderdeel van de Formule 1-weekenden geweest. Ik kijk er naar uit om onze langlopende relatie die in het Europese seizoen iets speciaals brengt aan de fans voort te zetten. Het is een nieuw teken van onze groei en invloed van ons platform, als grote merken hun samenwerkingen met ons voort willen zetten. Dat potentieel is er voor al onze partners.”

Thomas Laudenbach, vice-president van Porsche Motorsport, zegt: ‘De Porsche Supercup staat sinds 1993 altijd op het programma in bepaalde Formule 1-weekenden. Dat gaat niet veranderen. Beide partijen hebben besloten om de deal met acht jaar te verlengen. Dit onderstreept de hoge dosis vertrouwen dat de Formule 1 in ons concept en team heeft, vandaag net zoveel als in de laatste dertig jaar.”

Kalender Porsche Supercup 2023

19 - 21 mei Imola (Italië) 25 – 28 mei Monte Carlo (Monaco) 30 juni – 2 juli Spielberg (Oostenrijk) 7 – 9 juli Silverstone (Verenigd Koninkrijk) 21 – 23 juli Budapest (Hongarije) 28 – 30 juli Spa-Francorchamps (België) 25 – 27 augustus Zandvoort (Nederland) 1 – 3 september Monza (Italië