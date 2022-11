F1 Tech: Innovaties Mercedes en Aston Martin verboden voor 2023

De nieuwe technische reglementen voor 2023 hebben de ontwerpvrijheid van de teams flink aan banden gelegd. Toch vonden de creatieve koppen van Mercedes en Aston Martin een maas in de wet, waardoor zij een uniek en extreem ontwerp konden introduceren. In beide gevallen zorgde de introductie voor de nodige gefronste wenkbrauwen in de paddock. De componenten waren namelijk niet ‘in de geest van het reglement’ bedoeld om het eenvoudiger te maken dat wagens elkaar langer en beter konden volgen.

In het geval van Mercedes ging het om een innovatieve voorvleugel. De formatie introduceerde in Miami een nieuwe endplate. De flappen van de voorvleugel waren agressief naar voren vormgegeven, waardoor er een flinke open ruimte ontstond tussen de flappen en de endplate. Hiermee probeerde het team meer lucht naar buiten langs de wagen te sturen, waardoor er minder turbulente lucht in de baan van de aerodynamische elementen zou komen.

De achtervleugel van de Aston Martin AMR22 Illustratie: Giorgio Piola

Aston Martin baarde in Hongarije opzien met een nieuwe achtervleugel. Ook dit concept voldeed niet aan de bedoelingen van de nieuwe regelgeving. Het team kwam met een ontwerp dat veel meer weg had van de achtervleugels van de voorbije jaren, met een ophoging aan de zijkanten. Hierdoor ontstond een groter vleugeloppervlak, wat resulteerde in meer neerwaartse druk. Met de nieuwe regels wilde de FIA juist af van de traditionele endplates door een vloeiende overgang tussen de endplate en de vleugel voor te schrijven. Hierdoor moest de turbulentie afkomstig van de hoek van de vleugel afnemen, waardoor de wagens elkaar beter zouden kunnen volgen.

De FIA erkende in beide gevallen dat het ontwerp voldeed aan de regels. De bewoordingen van de betreffende paragrafen in het regelboek zijn voor 2023 echter aangepast, waardoor beide concepten komend jaar niet meer te zien zullen zijn. FIA single-seater technisch directeur Nikolas Tombazis legt uit: “Dit jaar waren beide elementen legaal. De regels zijn zowel voor de voor- als achterkant aangepast zodat ze niet meer voor kunnen komen.”

Hoewel het idee van Aston Martin nu verboden is, is performance director Tom McCullough trots op het feit dat het team ondanks de strikte reglementen iets unieks heeft bedacht: “Het was leuk dat we iets nieuws en unieks verzonnen. Het was een heel andere interpretatie van de regels waardoor wij performance aan de auto konden toevoegen. Bovendien kon het niet zo gemakkelijk gekopieerd worden. We hebben er dit jaar voordeel van gehad. Tegen de tijd dat we in Boedapest arriveerden, was het voor de anderen al vrij laat om het concept volledig onder de knie te krijgen en te kopiëren. Ook vanuit kostenoogpunt, omdat ze hun high downforce achtervleugels al ontworpen en geproduceerd hadden. Dus ik was erg blij. Veel mensen waren al maanden bezig met dat project. Er is ook veel contact geweest met de FIA.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images