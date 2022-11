Hakkinen: "Verstappen onderstreepte briljant F1-seizoen met zege in Abu Dhabi"

Op het Yas Marina Circuit kwam Max Verstappen voor de vijftiende keer in 2022 als eerste over de streep en scherpte het record van meeste overwinningen in een seizoen nog verder aan. Daarmee bracht de regerend wereldkampioen zijn nagenoeg perfecte Formule 1-seizoen tot een einde. "Max werkte een sterke race af", trapt Mika Hakkinen af bij Unibet. "Het onderstreept de briljante optredens die hij en Red Bull dit jaar hebben laten zien. Iemand wees mij op 1988. In dat jaar wonnen Alain Prost en Ayrton Senna vijftien van de zestien Grands Prix voor McLaren. Dat Max dat ook doet is fantastisch. Hij heeft de snelheid en consistentie. De auto was ongelofelijk snel dit jaar, helemaal na ze de betrouwbaarheidsproblemen te boven kwamen. Het is geweldig."

Achter de Nederlander ging de strijd voor de tweede plek in het kampioenschap tot de laatste ronde door. Uiteindelijk verloor een jagende Sergio Perez het met 1,3 seconde van Charles Leclerc. De man van Ferrari wist met P2 in Abu Dhabi diezelfde plek in de eindstand veilig te stellen. Volgens de Fin zorgt dit resultaat ervoor dat ze in Maranello enorm gebrand zijn om in 2023 de strijd aan te gaan voor de titel. "Charles reed ook fantastisch", vervolgt de wereldkampioen van 1998 en 1999. "Checo gaf alles, maar Charles verdient de tweede plek. Hij startte negen keer van pole, won drie Grands Prix en was met name in het begin een bedreiging voor Max. Zijn tweede positie geeft hem en Ferrari een extra focus om volgend jaar voor het kampioenschap te gaan."

Mercedes eindigde het F1-seizoen zoals het dat ook begon: teleurstellend. Lewis Hamilton viel uit met hydraulische problemen, terwijl George Russell mede door een tijdstraf een kleurloze race afwerkte. Hakkinen stelt dat ze daar in 2023 koste wat kost een herhaling van afgelopen seizoen willen voorkomen. Daarbij won Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan geen race sinds hij in 2007 in F1 debuteerde. "Dat is een vrij bizarre gedachte. Toch denk ik dat dit hem nog toegewijder maakt voor volgend jaar. Een ding is zeker: hij en Mercedes willen geen herhaling van 2022!"

Video: Een uitgebreide terugblik op het Formule 1-seizoen 2022