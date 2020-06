FBI: Strop in pitbox Wallace ‘een misverstand’

Afgelopen weekend werd er in de garage van de enige Afrikaans-Amerikaanse coureur in NASCAR een strop gevonden. Omdat een vermoeden bestond dat het ging om een racistische daad, stelde NASCAR onmiddellijk een onderzoek in. Ook de FBI kondigde een onderzoek aan. Vanuit de hele wereld kwamen vele reacties om Wallace een hart onder de riem te steken en voorafgaand aan de race op Talladega escorteerden collega-coureurs Wallace naar het einde van de pitstraat. Nu is gebleken dat het gaat om een pijnlijk misverstand. De FBI heeft het onderzoek dinsdag afgerond en kwam tot de conclusie dat er geen strafbaar feit gepleegd is. Het bleek dat de strop gebruikt werd als kabel om de deur van de garage te openen.

“Maandag hebben vijftien speciale agenten van de FBI verschillende gesprekken gevoerd met betrekking tot de situatie op Talladega Superspeedway”, schreef men in een verklaring. “Na een uitgebreid onderzoek van de feiten en het bewijs rond de gebeurtenis, zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen strafbaar feit gepleegd is. De FBI is tot de conclusie gekomen dat garage nummer 4, waar de strop gevonden werd, vorige week toegewezen is aan Bubba Wallace. Op basis van het onderzoek, waaronder originele videobeelden van NASCAR, bleek dat de strop al sinds oktober 2019 in die garage hangt. Hoewel het bekend is dat deze strop al sinds vorig jaar in garage nummer 4 hangt, had niemand kunnen weten dat deze garage aan Wallace toegewezen zou worden.”

In een reactie op het nieuws liet NASCAR-president Steve Phelps weten dat zijn organisatie goed gehandeld heeft in deze situatie. In de toekomst handelt de organisatie op dezelfde manier in het geval van een vermoedelijke racistische daad. “Voor ons bij NASCAR is dit het beste waar we op konden hopen”, verklaarde hij. “Het was ontstellend om te horen dat een van onze eigen mensen dit op zijn kerfstok zou hebben. Het is fantastisch om te horen dat de FBI geconcludeerd heeft dat het zeker niet om een misdaad gaat. Iedereen moet weten dat we hetzelfde zouden handelen als we het bewijs krijgen dat we zondag hadden. We zouden weer een onderzoek instellen. Dat is belangrijk voor ons. Er is in deze sport geen plaats voor racisme of haat, dat is niet waar wij voor staan.”

Met medewerking van Nick DeGroot en Charles Bradley