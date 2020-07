NASCAR Heat 5 Gold Edition nu verkrijgbaar op PC, PS4 en Xbox One

7 juli 2020: Ontwikkelaar 704Games en uitgever Motorsport Games hebben vandaag de Gold Edition van NASCAR Heat 5 officieel uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One-familie en voor de PC, waar de game via Steam verkrijgbaar is. De Gold Edition kost €69,99 en geeft de spelers enorm veel exclusieve content, waaronder NASCAR Hall of Famer Tony Steward, de NASCAR Heat 5 Season Pass (goed voor vier DLC-pakketten) en in-game cash om je team een kickstart te geven. De standaard editie is vanaf vrijdag 10 juli verkrijgbaar voor €49,99.

NASCAR Heat 5 verzorgt de ultieme videogame-ervaring van NASCAR met 34 authentieke circuits in single player, two-player split screen en online multiplayer met tot wel 40 deelnemers. Naast coverster Chase Elliott bevat NASCAR Heat 5 alle officiële teams, auto’s en rijders van de NASCAR Cup Series, de NASCAR Xfinity Series, NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series en de Xtreme Dirt Series.

Nieuw in NASCAR Heat 5 zijn enkele toevoegingen en verbeteringen aan de gameplay, evenals de meest diepgaande Carrièremodus ooit van de franchise, met verbeterde statistieken en meer vormgeefopties dan ooit tevoren. De game heeft ook nieuwe online uitdagingen en een Testing Mode, die je de afstelling voor ieder circuit laat optimaliseren.

De NASCAR Heat videogame-franchise staat aan de wieg van de allereerste NASCAR-esportscompetitie op consoles, de eNASCAR Heat Pro League. In deze competitie racen 28 van de beste spelers namens echte NASCAR-teams als Hendrick Motorsport GC, Team Penske eSports, Gibbs Gaming en meer, waarbij gestreden wordt om een prijzenpot van 200.000 dollar.

Recent werd Fanatec door de eNASCAR Heat Pro League aangekondigd als de officiële stuurwielpartner van het esports-kampioenschap. Het ClubSport-stuur van Fanatec, met officiële licentie van NASCAR, tilt de rijervaring naar het volgende niveau met de realistische diameter van 350 mm, robuuste aluminium structuur en grip van alcantara.

