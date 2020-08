Rossi: "Zag de motor van Morbidelli niet eens voorbijvliegen"

Toen Johann Zarco van zijn lijn afweek op weg naar bocht 3 maakte Morbidelli contact met de achterkant van de Avintia Ducati. Daarbij kwamen de twee bijzonder hard ten val met een snelheid van 300 kilometer per uur. De twee motoren gingen als ongeleide projectielen verder en vlogen bij bocht 3 de baan over. De verhakkelde motor van Zarco vloog boven het hoofd van Yamaha-man Maverick Viñales. De nog intacte Yamaha van Morbidelli vloog nog net voorbij de neus van Rossi.

Beide Yamaha-rijders kwamen als bij wonder bijzonder goed weg. Rossi was achteraf in shock, maar kroop toch weer op zijn rijtuig om vijfde te worden op de Red Bull Ring. Hij was aanvankelijk bijzonder hard voor de actie van Zarco. Twee dagen later stelt Rossi dat Zarco niet de intentie had om Morbidelli te blokkeren, maar blijft The Doctor hij rijgedrag van de Fransman gevaarlijk vinden.

"De beelden van mijn camera doen me het meest schrikken", schreef Rossi. "Daarop besef je pas echt met welke snelheid de motor van Franco net voor mij de baan overstak. Het was zo snel dat ik de motor niet eens zag aankomen. Toen ik in de pits aankwam was ik in shock omdat ik de motor van Zarco letterlijk over het hoofd van Maverick zag vliegen."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

“Als bij wonder raakte niemand gewond, maar ik hoop dat dit incident iedereen doet nadenken, vooral de rijders", gaat Rossi verder. "Zarco veroorzaakte het incident niet met opzet, maar het blijft een serieuze inschattingsfout. Dat kan een MotoGP-rijder zich niet veroorloven, zeker niet bij het aanremmen aan 310 km/u. Door snel naar rechts te bewegen en voor de neus van Franco remmen, gaf hij Franco geen ruimte om zelf te vertragen. Morbidelli kon dus niet anders dan hem aan volle snelheid raken."

"Ik begrijp dat iedereen zijn best doet om vooraan te blijven, maar we mogen niet vergeten dat onze sport een gevaarlijke sport is en dat de veiligheid van onze concurrenten belangrijker is dan een positie."

Zarco ondergaat woensdag een operatie aan een gebroken pols. Hij moet net zoals Morbidelli naar de stewards in Oostenrijk, waar dit weekend een tweede race op de Red Bull Ring plaatsvindt, om zijn incident te bespreken.