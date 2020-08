Viñales ergert zich aan onvoorspelbare karakter van de Yamaha M1

Viñales mocht zondag van pole-position vertrekken op de Red Bull Ring, maar zakte vervolgens ver terug. Dat had enerzijds te maken met een slippende koppeling na de start, maar ook met het onvoorspelbare karakter van de machine. Daar heeft de Spanjaard dan weer geen verklaring voor. “Ik vind het lastig om dit uit te leggen. Ik heb al een aantal jaar moeite met de Yamaha, vooral in de race. Ik weet niet waarom ik alle grip verlies, waarom ik niet kan remmen, niets lukt. Het positieve van de Oostenrijkse GP is dat ik nog wat goede rondetijden gereden heb aan het eind van de race. Ik gaf alles om te winnen, het is voor het kampioenschap heel belangrijk om punten te pakken. Maar verder is het heel complex. Voor mezelf is het moeilijk om het te begrijpen. Telkens als ik aan de race begin is het een heel moeilijk moment, want ik weet niet hoe de motor zal werken.”

Hoewel de Yamaha’s in de kwalificatie vliegen en ook op de Red Bull Ring, een circuit dat de Japanse machine doorgaans niet zo goed ligt, was dat het geval. Wat betreft het racetempo vond Viñales dat de concurrentie flink sterker is. “Dat is super moeilijk. Het lijkt erop dat alle fabrikanten nu sneller zijn dan ons. Niet in een vliegende ronde, dan zijn we wel snel. We kunnen profiteren van een leeg circuit, maar je kunt niemand inhalen tijdens de race. Je kunt niet over iemand heen springen in de bocht. Dat is lastig, we hebben gewoon minder munitie om mee te vechten, zeker als het gaat om inhalen en het remmen."

Met name op topsnelheid kan Yamaha de concurrentie nog altijd niet bijbenen, het zorgt ervoor dat coureurs exorbitante risico's moeten nemen om in de remzones wat terrein goed te maken. "Ik heb Andrea vandaag een keer ingehaald en ik zat erg op de limiet. Ik dacht dat ik zou crashen. Was er een kans dat ik het zou halen? Toen ik bij Fabio zat was het weer goed, die kon ik makkelijk inhalen. Maar met de andere fabrikanten is het heel lastig. Maar goed, dit is niet nieuw. Dit weten we al heel lang. Dit kost veel energie en ik hoop dat ik snel weer kan genieten van het racen, dat is op dit moment moeilijk. Ik heb me goed voorbereid op de race, mijn ritme was geweldig maar dan val ik altijd terug. Ik heb er geen verklaring voor.”

Viñales heeft nu een paar dagen de tijd om een oplossing te vinden voor het probleem, vanaf vrijdag mag hij weer aantreden op de Red Bull Ring. Dan staat de Grand Prix van Stiermarken op het programma.