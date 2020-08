Analyse: Waarom Dovizioso de eer aan zichzelf hield bij Ducati

Het is zaterdag aan het eind van de ochtend als op de burelen van Motorsport.com een bericht verschijnt dat er nieuws over Andrea Dovizioso aanstaande is. Zijn manager Simone Battistella staat het Italiaanse Sky te woord en maakt dan bekend dat de 34-jarige rijder besloten heeft geen nieuw contract te tekenen bij Ducati, het merk dat hij acht jaar lang op sleeptouw nam. Het is de climax in een maandenlange strijd over een nieuw contract, die begon voordat de wereld kennis had gemaakt met corona.

Dovizioso overwoog de afgelopen maanden of hij nog twee jaar aan z’n carrière vast wilde plakken. Hij wilde wel, maar dan moest daar op financieel vlak ook iets tegenover staan. Normaal gesproken was dat niet zo’n probleem geweest, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De verkoopcijfers van Ducati daalden flink en het merk wilde de miljoenencontracten voor rijders beperken. Opvallend is wel dat de naam van Jorge Lorenzo nu weer in verband wordt gebracht met Ducati. De drievoudig wereldkampioen streek in zijn tijd bij Ducati een schamele 25 miljoen op. Keert de Spanjaard terug, zal hij dat absoluut niet voor de liefdadigheid doen. Maar bereikt Ducati meer met Lorenzo dan dat het ooit deed met Dovizioso? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Davide Tardozzi, Teammanager Ducati Team, Paolo Ciabatti, Ducati Corse sportief directeur Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Een grappig detail is overigens dat Ducati-teammanager Davide Tardozzi vrijdagmiddag, een dag voordat Dovizioso z’n exit wereldkundig maakte, nog dacht dat het aan Ducati was. “Na de Grand Prix van Stiermarken nemen we een beslissing over Dovizioso”, zei Tardozzi. Geconfronteerd met die uitspraak moet Dovizioso lachen. “Tardozzi is niet diegene die de beslissingen neemt bij Ducati”, reageerde hij tegen onder meer Motorsport.com. Met de kennis van nu is de lach van Dovizioso veelzeggend. Hij had zijn beslissing genomen, maar bij Ducati dachten ze nog dat zij balbezit hadden. Pas zaterdagochtend stond er een belangrijke meeting op het programma tussen Battistella en het management van Ducati, daar heeft de zegsman de keuze van zijn cliënt bekendgemaakt. De beslissing kwam als een verrassing voor de hoge heren van Ducati.

Rijdersmanagement opnieuw problematisch in Bologna

Ze hadden beter moeten weten, maar het rijdersmanagement is vaker een struikelblok gebleken voor Ducati. Denk eens aan Casey Stoner en Jorge Lorenzo. Een coureur als Lorenzo kwam met veel kabaal binnen bij Ducati, maar werd de laan uitgestuurd op het moment dat hij de Ducati eindelijk in de vingers had. Dovizioso werkte stoïcijns door en werd drie keer vicekampioen voor het merk, bovendien is hij na Casey Stoner de meest succesvolle Ducati-coureur ooit. De Italiaan liet het benoemen van de problemen bij Ducati nooit achterwege, maar het leek er soms op alsof zijn uitspraken aan dovemansoren gericht waren. In de documentaire Undaunted Dovi (te vinden op de website van Red Bull), die de coureur vorig jaar liet maken, bleek eens te meer dat er sprake was van een vertrouwensbreuk tussen Dovizioso en algemeen manager Gigi Dall'Igna. De verwijten in die documentaire, een absolute kijktip voor als u het nog niet gezien hebt, vliegen over en weer. Dovizioso blijft bij zichzelf en blijft in zichzelf geloven.

Met de kennis van nu kunnen we concluderen dat Dovizioso dat ook nu weer gedaan heeft. Hij liet zijn toekomst niet afhangen van het dolende management en besloot voor zichzelf te kiezen. Er staat immers heel wat op het spel. Marc Marquez ligt uit de roulatie, heeft nog geen punten gescoord in de huidige jaargang en ook de Yamaha's zijn niet bepaald ongenaakbaar. Dat is de laatste weken wel gebleken. Als er dus ooit een kans is voor Dovizioso om wereldkampioen te worden, is het wel in 2020. De heren Quartararo, Miller, Viñales en Binder hebben nog wat jaren voor zich in de klasse, maar voor Dovi is het mogelijk de laatste kans. Afleiding is derhalve niet gewenst.

Dovizioso haalt zijn gram, maar blijft uiterst professioneel

Zaterdagmiddag dook de wereldpers logischerwijs bovenop het nieuwsfeit dat Dovizioso bij Ducati zou vertrekken. De coureur gaf echter weinig prijs. Een ouderwets potje moddergooien is niet wat Dovizioso in het belangrijkste jaar van zijn carrière wil doen. Er staat een wereldtitel op het spel: “Dit is niet het moment om op de details in te gaan, ik wil me richten op het racen”, verklaarde hij herhaaldelijk. Dat veranderde zondag niet nadat hij de overwinning pakte op de Red Bull Ring. De coureur stond bovendien enigszins in de luwte vanwege de zware crash met Franco Morbidelli en Johann Zarco, waar alle ogen op dat moment op gericht waren. Toch ontweek Dovizioso de vragen weer vakkundig. Hoe verleidelijk het ook moet zijn om je werkgever op zo’n moment een steek onder water te geven, Dovizioso haalde zijn gram maar deed het met zijn prestaties op de baan. Dat siert Dovizioso en maakt hem ook onderscheidend ten opzichte van coureurs die in het verleden de pers wel opzochten toen het niet goed ging.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: MotoGP

De overwinning van Dovizioso biedt perspectief. De coureur heeft het vertrouwen dat hij de malheur met de nieuwe Michelin-achterband opgelost heeft door zichzelf een nieuwe remtechniek aan te leren en te werken aan – naar eigen zeggen - talloze details. Het ging niet zozeer om veranderingen aan de motor. En juist dat maakt de situatie van Dovizioso interessant. Hij is in het verleden altijd sterk geweest op de Red Bull Ring, hij boekte dit weekend alweer zijn derde overwinning in vijf seizoenen op die omloop. Komend weekend heeft hij een nieuwe kans en kan hij klassementsleider worden. Als hij de wereldtitel daadwerkelijk pakt met Ducati verdient Dovizioso ongetwijfeld een standbeeld in Bologna, maar of de scheiding aan het eind van dit jaar daarmee nog afgewend kan worden? “Nee”, reageert Undaunted Dovi resoluut als hij die vraag zondagmiddag krijgt.

Wat nu voor Dovizioso? Wat nu voor Ducati?

De logische vervolgvraag is wat Dovizioso in 2021 gaat doen. Eerder was de coureur nog bereid om een sabbatical te nemen, verklaarde Battistella. Dat is - met het beperkte aantal vrije zitjes op de grid - nog steeds mogelijk, maar het wordt heel erg lastig om in 2022 (als Dovizioso 36 jaar oud is) terug te keren. Zeker met het gigantische aanbod van jong talent in de MotoGP en de lagere klassen. Dovizioso heeft zijn beslissing genomen zonder dat hij een 'Plan B' heeft. Een van de mogelijke toevluchtsoorden is Aprilia, waar de rode loper al uitgelegd werd door de huidige coureur Aleix Espargaro. De Spanjaard zou de toevoeging van Dovizioso geweldig vinden en het zou eerlijk gezegd ook een geweldige aanwinst zijn voor Aprilia. De vraag is echter of men in Noale bereid is om de portemonnee open te trekken om Dovizioso te halen. Rationeel bekeken is het een buitenkans voor Aprilia om Dovizioso binnen te halen. Hij is een bewezen racewinnaar, heeft een bulk aan ervaring en heeft bij Ducati bewezen dat hij een team van de grond af aan kan opbouwen. Vraag is echter of Dovizioso daar zelf nog trek in heeft.

Jorge Lorenzo, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Pramac Racing Photo by: MotoGP Johann Zarco, Avintia Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anderzijds borrelt de vraag wie Ducati moet nemen. Zoals gezegd wordt Lorenzo in verband gebracht met een comeback. De lieveling van Dall'Igna was eerder al dicht bij een terugkeer, maar moet Ducati niet nu doorpakken voor de toekomst? Waar de andere fabrikanten (Yamaha, Suzuki en KTM) investeren in jong talent, dreigt men in Bologna achter te blijven. Dat hebben we eerder gezien. Met Jack Miller heeft men de nieuwe kroonprins reeds binnen, maar het is nog altijd niet helemaal duidelijk of hij de kwaliteiten heeft om Ducati een nieuwe wereldtitel te brengen. Naast Lorenzo hebben de hoge heren van Ducati nog twee namen laten vallen. In de eerste plaats Francesco Bagnaia. De Pramac Ducati-rijder kende een behoorlijk moeilijk debuutseizoen, maar heeft een doorbraak bereikt. Hij bewees dat met indrukwekkende races in Jerez, die helaas zonder resultaat bleven. In Brno brak hij vervolgens zijn scheenbeen, waardoor hij in een belangrijke fase van het seizoen niet kan laten zien wat hij waard is. Het zou voor Ducati een ongekende verjongingskuur zijn, maar wel eentje waarmee de Desmosedici een signaal voor de toekomst geeft. Een tweede optie is Johann Zarco. De voormalig Yamaha-coureur kwam na omzwervingen bij KTM en LCR Honda terecht bij Avintia Ducati, waarin Ducati dit seizoen serieus investeerde. Zarco is een even talentvolle als grillige coureur, bovendien vond de coureur zijn draai totaal niet bij KTM toen hij daar als grote man gehaald werd in het fabrieksteam. Een dergelijke rol zal hij bij Ducati niet meteen in de schoenen geschoven krijgen, maar wie zegt dat Zarco niet weer onder de druk bezwijkt?