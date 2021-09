Bagnaia snelste op eerste dag MotoGP-test in Misano

De eerste dag van de in-season test op het Misano World Circuit Marco Simoncelli begon eigenlijk dinsdagmiddag pas. Het had in de ochtend flink geregend waardoor het asfalt op het circuit nat was. Slechts enkele coureurs kwamen daardoor in de ochtend al in actie, na het middaguur waren de baanomstandigheden iets beter en werd het drukker. In totaal noteerden 24 coureurs een tijd in de acht uur durende testsessie. Stefan Bradl en Sylvain Guintoli waren ook present, maar mogelijk waren hun motoren niet voorzien van transponders. Van de Duitse HRC-testrijder is bekend dat hij dinsdag het nieuwe prototype van Honda voor 2022 debuteerde. Ook Marc Marquez heeft naar verluidt al op die machine gereden.

De snelste tijd was voor Francesco Bagnaia. Hij klokte in de 44ste van 45 ronden een 1.31.524. Daarmee eindigde hij op ongeveer een halve seconde van zijn eigen ronderecord van afgelopen weekend. Pol Espargaro verbeterde zich in de slotfase naar de tweede plaats, hij reed in totaal 63 ronden. Ook de derde plek werd door een Honda-coureur bezet: Takaaki Nakagami eindigde op bijna vier tienden voor Suzuki-rijder Joan Mir en Aprilia’s Aleix Espargaro.

Luca Marini stoomde in de slotfase op tot de zesde plaats voor merkgenoot Jack Miller en Fabio Quartararo. Bij Yamaha hadden de coureurs dinsdag de beschikking over de eerste versie van de 2022-motorfiets. Voor de Japanse constructeur is het zaak om meer topsnelheid te vinden, maar Franco Morbidelli (P18) wilde nog niet te veel conclusies trekken over het nieuwe model. Jorge Martin eindigde als negende, Brad Binder kwam namens KTM tot de tiende plaats. Hij was zes tienden langzamer dan Bagnaia.