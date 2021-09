Rossi: MotoGP in Italië staat er zonder mij prima voor

Rossi is in zijn 26-jarige aanwezigheid in de MotoGP-klasse uitgegroeid tot een wereldberoemde coureur en heeft in Italië gezorgd voor een flinke boost in populariteit van de sport. Met zijn VR46 Riders Academy heeft hij bovendien een stroom aan Italiaans talent de kans gegeven door te stoten tot de GP-paddock. De resultaten van dat werk werden afgelopen weekend weer duidelijk met twee achtereenvolgende overwinningen van Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli is op zijn beurt gepromoveerd naar het Yamaha-fabrieksteam, hij was bovendien de eerste VR46-winnaar in de MotoGP. Vanaf volgend seizoen krijgt Rossi een eigen team in de MotoGP met Luca Marini en hoogstwaarschijnlijk Marco Bezzecchi. Ook Gresini Ducati krijgt een volledig Italiaanse line-up met Enea Bastianini, die afgelopen weekend zijn eerste podium scoorde, en Fabio di Giannantonio.

Na afloop van de GP van San Marino zei Rossi: “De MotoGP staat er in Italië goed voor, ook zonder mij. Dat is positief voor de sport in ons land. Volgend jaar kan Pecco voor het kampioenschap vechten, eigenlijk dit jaar al. Ik denk dat Franco volgend seizoen ook sterk is met de Yamaha van het fabrieksteam, hij is sterk en heel snel. Ik denk dat ze voor de titel gaan vechten. Wat betreft de Academy krijgen we mijn broer [Marini] en misschien Bezzecchi. Dat is nog niet officieel, maar ik denk dat we twee snelle coureurs hebben zoals we dat ook in Moto2 hebben. Bastianini ook, hij is geen rijder van ons. Maar hij is heel indrukwekkend en ontzettend snel. Hij reed het hele weekend als een duivel, in de race was hij indrukwekkend met de snelste ronde. Daar wil ik hem mee feliciteren en ik denk dat hij een mooie toekomst voor zich heeft.”

Rossi eindigde zijn voorlaatste MotoGP-race in Misano op de 17e plaats nadat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de 23ste stek. Over ruim drie weken is de MotoGP nog een keer terug op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dit komt omdat de Aziatische races vervallen zijn.