Alex Marquez: "Marc vindt bij Gresini de sfeer die hij nodig heeft"

Het MotoGP-seizoen 2023 is er eentje geworden waarin Alex Marquez de weg omhoog weer heeft gevonden. De Moto2-wereldkampioen van 2019 kende drie lastige seizoenen in dienst van Honda en LCR Honda, maar de overstap naar Gresini Ducati heeft hem goed gedaan. Hij eindigde in Argentinië voor het eerst sinds 2020 op het podium en is verder consistent in de top-tien te vinden. Kort na de GP van Thailand, waar hij een triple-header afsloot waarin hij terugkeerde na een ribblessure, blikte Marquez met Motorsport.com terug op hoe zijn jaar tot dusver is verlopen. Ook kijkt hij vooruit naar de toekomst, want in 2024 krijgt hij oudere broer Marc Marquez aan zijn zijde bij Gresini.

Vraag: Hoe kijk je terug op Thailand? Je crashte, maar het was een positief weekend na je blessureleed.

Alex Marquez: "Australië ging beter dan verwacht. Fysiek had ik meer last, maar het is een circuit waar ik van houd en waar ik het ook goed had kunnen doen. Thailand geeft mij echter een heel goed gevoel. Het klopt dat we de race niet uitreden door de crash, maar we streden mee in de leidende groep. En na de blessure die ik had, ben ik positief over het einde van het seizoen."

Hoe gaat het met je blessure?

"Ik zou zeggen dat ik min of meer op 90 procent zit. Het klopt dat ik er nog steeds wat last van heb en bovenal moet ik fysiek weer in vorm geraken. Ik heb namelijk vier weken niets kunnen doen. Australië en Thailand waren fysiek voor mij heel goede trainingen, maar deze week wordt het belangrijk om in betere conditie af te reizen naar Maleisië. Dan hoef ik het weekend ook niet meer echt te managen."

Kloppen de uitspraken van Marco Bezzecchi dat langs de kant staan je veel kan kosten en dat rijders daarom hun terugkeer na een blessure versnellen? Hij zei dat hij weinig wilde missen en dat gold ook voor Enea Bastianini.

"Ja, wellicht wel. Men ziet Bastianini nu niet als competitief, maar hij heeft er lang uit gelegen. Toen Marc [Marquez] bijvoorbeeld terugkeerde en meteen snel was, was dat niet normaal. Het kan je heel veel kosten. Het zijn motoren waar veel mee gereden wordt en waarop je alles heel gecontroleerd moet doen. Daardoor kan het kostbaar zijn. Als je ook maar één of twee races mist, heb je niet meer hetzelfde ritme als de rest. En vooral in de races is het lastiger om het ritme vast te houden."

Vooruitkijkend naar de laatste drie races van het jaar wil je het seizoen goed afsluiten. Heb je voor jezelf doelstellingen geformuleerd?

"We willen de snelheid die we hadden in Thailand bevestigen. In Misano hebben we enkele grote veranderingen doorgevoerd in de afstelling van de motor en dat lijkt mij en mijn rijstijl enorm te helpen. In Australië en Thailand waren we heel snel. Laten we zien of we nog wat meer kunnen vinden en alles iets meer kunnen finetunen, en waarom zouden we het podium dan niet halen? Dat is het doel tussen nu en het einde van het seizoen, om zo goed aan 2024 te beginnen."

Je sprak over een verbetering in Misano. Wat vind je van de updates voor de motor, ben je blij met wat je gedurende het jaar hebt gekregen?

"De motor is sinds het begin van het jaar al hetzelfde. Ze hebben wel enkele heel kleine updates meegebracht. De verandering draait meer om de afstelling en geometrie, waardoor de motor behoorlijk is veranderd. Qua geometrie en dergelijke hadden we vanaf het begin van het seizoen dezelfde motor en daarmee stagneerden we op een gegeven moment. We zagen ook niet waar we onze basis nog konden verbeteren. De grote verandering in de test in Misano was ook een suggestie van Ducati. Dat heeft ons geholpen om iets meer marge te hebben en klaar te zijn met het finetunen."

Je rijdt niet op de GP23. Hoe helpt Ducati de rijders die niet op de actuele motorfiets zitten en wat vertel je ze?

"Je hebt het voordeel dat je ook alle data van de GP23 hebt. Er is niet zoveel verschil. Ieder jaar is het een evolutie, geen grote revolutie. Het chassis en dergelijke is hetzelfde. En het helpt dat je in de telemetrie ziet dat alles redelijk gelijk is. Ze voeren wat veranderingen door aan de aerodynamica en het motorblok, maar de motor is grotendeels hetzelfde."

"Ze helpen je enorm veel. Iedere dag zetten ze veel statistieken en dergelijke op een rij, zodat je weet waar je je kunt verbeteren. En omdat je op een motor van vorig jaar hebt, heb je alle data en elektronica van destijds al zodra je op het circuit arriveert. Dat maakt het leven toch iets makkelijker."

Een van de belangrijke ontwikkelingen bij Gresini is de komst van je broer Marc volgend jaar. Wat denk je dat hij gaat vinden van de structuur? Want ik heb het gevoel dat je dit jaar meer op je gemak, opener en rustiger bent? Gaat het je broer ook helpen?

"Het klopt dat je relaxter, opener en rustiger bent als de resultaten goed zijn. Maar ook de sfeer in de pitbox en in de hospitality helpen daarbij. Het klopt dat ik me vanaf het eerste moment enorm thuis voel in deze omgeving. We spelen spelletjes als we willen en we maken ook veel grappen, maar we zijn professioneel zodra we professioneel moeten zijn."

"Ik denk dat Marc bij Gresini de omgeving vindt die hij nu nodig heeft, namelijk het familiegevoel, het opnieuw genieten van het racen en het kunnen waarderen van alle kleine details van een team. Ik denk dat er voor hem geen beter team is dan Gresini om weer competitief te zijn en van het racen te genieten. Uiteindelijk geniet je op het moment dat je snel bent, maar het team en de hele omgeving kunnen daar bij helpen."