Pramac-teammanager: "Martin sterkste MotoGP-coureur van het veld"

Pramac en Ducati wisten met Jorge Martin een bijzonder groot talent in huis te halen, maar wel een die nog gepolijst moest worden en vooral omringd moest worden worden door de meest geschikte werkomgeving om al zijn potentieel te benutten. Gino Borsoi, voormalig coureur, werd voor deze klus uitgekozen. De Italiaan leidde meer dan tien jaar het team van Aspar en bewees dit jaar meer dan klaar te zijn voor eenzelfde rol bij het beste satellietteam in de MotoGP. Toeval of niet, wat vaststaat is dat Martin sinds zijn komst is doorgegroeid tot titelkandidaat. Volgens Borsoi is Martin op dit moment ook de sterkste rijder van het veld.

"Ik wist toen ik bij Pramac begon, dat we twee geweldige coureurs hadden. Vooral Jorge, die om wat voor reden dan ook nog niet al zijn potentieel had kunnen laten zien", trapt Borsoi af tegenover Motorsport.com. "Dit jaar hadden we de juiste technische omstandigheden om dat op dat niveau te doen. In dat opzicht opereert de formatie op het hoogste niveau en ontbreekt het op dit moment aan niets. Persoonlijk ben ik dan ook niet verrast door de manier waarop Martin nu rijdt. Ook al had ik aan het begin van dit seizoen niet gedacht dat we met nog drie wedstrijden te gaan nog voor de titel zouden kunnen gaan." Martin is in negen maanden tijd van een geweldig project naar heel dicht bij de titel gaan. Daar zit veel werk achter, maar ook toewijding van de coureur zef. "Jorge is enorm geëvolueerd, als rijder en als persoon", zegt Borsoi. "Tijdens de eerste test in Valencia, zei hij dat hij de motor al veel fijner vond dan die van 2022."

Dat is echter niet de enige reden waarom dit seizoen zo goed verloopt. "Bij het analyseren van eerdere seizoenen kwamen we tot de conclusie dat Jorge zich meer moest voorbereiden op de races op zondag, dan op de kwalificatie en sprintraces op zaterdag. Hij is altijd al een explosieve coureur geweest, dat is bewezen. Dat ontbrak echter in de race. Hij was snel, maar bracht niet de resultaten. Hij miste consistentie. Daar hebben we begin dit jaar veel over gesproken", legt de Italiaan uit. "Het idee was om minder te focussen op de kwalificatie en meer op de race. Beetje bij beetje verbeterde hij. Hij werd constanter. Toen dat beter was, ging de blik weer op zaterdag. Martin pakte vier pole-positions en won vijf sprintraces in de laatste zes weekenden. Het was de bedoeling de balans te vinden tussen de zaterdag en zondag. Jorge heeft het vermogen en de snelheid om dat te doen. Dat is aangetoond. We doen iets wat begin dit jaar ondenkbaar was. Hoe het ook eindigt, het seizoen is echt geweldig. Persoonlijk denk ik dat de druk meer bij Bagnaia ligt. Hij is wereldkampioen en rijdt bij het fabrieksteam. Hij moet blijven bewijzen dat hij de beste is. Wij leggen denk ik meer druk op hen dan zij op ons."

De Italiaanse fabrikant blijft van mening dat satellietteams meer vrijheden moeten krijgen, ondanks dat ze nu eventueel verslagen gaan worden door hun eigen klant. "We hebben het erover gehad. Ik zie niet in waarom dat anders moet. Alles blijft zoals het nu is, dus ik maak me er niet druk over", zegt Borsoi, die teamorders van Borgo Panigale afwijst. "Ik zie geen reden voor teamorders. Het zijn twee Ducati-teams. Jorge is een officiële Ducati-coureur. Bovendien is hij nu Jorge 3.0. Zelfs in de regen is hij verbeterd. Dat was een van zijn zwakke punten. Ik denk dat Martin, gezien zijn snelheid in de laatste paar races, momenteel de sterkste rijder van het MotoGP-veld is."