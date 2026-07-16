Bagnaia is met succes aan zijn onderarm geopereerd en hoopt in Silverstone te kunnen racen

Pecco Bagnaia heeft de start van de zomerstop van het MotoGP-wereldkampioenschap aangegrepen om zich op woensdag 15 juli aan een operatie te onderwerpen, die volgens het Ducati Team succesvol is verlopen.

Na afloop van de Grand Prix van Duitsland woonde de Italiaanse coureur afgelopen dinsdag een evenement bij in Rome, waar hij samen met andere prominenten uit de Italiaanse motorsport door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken tot sportambassadeur werd benoemd. En amper een dag later haalde de coureur uit Turijn opnieuw het nieuws door zich te laten opereren aan zijn rechteronderarm.

Hoewel het team uit Borgo Panigale niet precies heeft aangegeven wat het fysieke probleem precies is, heeft Motorsport vernomen dat het bij #63 gaat om een geval van compartimentsyndroom, een overbelasting van de onderarm die veel voorkomt bij coureurs in de hoogste klasse van de motorsport.

Bagnaia heeft gebruik gemaakt van de pauze van drie weken die de MotoGP nu inlast, en zal er alles aan doen om weer in actie te komen bij de hervatting van het kampioenschap, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van 7 tot en met 9 augustus. Of hij dit doel haalt, hangt echter af van hoe zijn revalidatie verloopt.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Francesco Bagnaia heeft vanmiddag met succes een endoscopische fasciotomie aan zijn rechteronderarm ondergaan", zo begon Ducati zijn persbericht.

"De operatie, uitgevoerd door het medische team onder leiding van professor Luigi Tarallo in de orthopedische kliniek van het Polikliniek van Modena, onder leiding van professor Fabio Catani, is normaal en zonder complicaties verlopen."

"De coureur van het Ducati Lenovo Team zal, gebruikmakend van de zomerstop in de MotoGP-kalender, nu beginnen aan het geplande herstel- en revalidatieprogramma. Mits het herstel na de operatie voorspoedig verloopt, is het de bedoeling dat hij terugkeert op het circuit voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, die van 7 tot en met 9 augustus op Silverstone op het programma staat", sloten ze af.