"Marquez staat meteen vooraan met Ducati", zegt Pramac-teammanager

Sinds de bevestiging van zijn overstap van Repsol Honda naar Gresini Ducati wordt er druk gespeculeerd over hoe Marc Marquez in 2024 gaat presteren. Ducati's algemeen manager Gigi Dall'Igna stelde eerder al dat de komst van de 30-jarige Spanjaard geen verstoring van de balans bij de fabrikant veroorzaakt en daar sluit Gino Borsoi, de teammanager van Pramac, zich bij aan. "Dall'Igna heeft daar denk ik al op gereageerd", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com om de gevolgen van Marquez' komst te analyseren. "Het is interessant, maar het kan ook problematisch worden vanwege de balans binnen Ducati als geheel."

Hoewel het lastig is om het prestatieniveau van Marquez op de Ducati op voorhand in te schatten, bevindt Borsoi zich in de positie om een relatief gedegen oordeel te vellen. Bij Pramac werkt hij nu met de motorfiets die Marquez volgend jaar tot zijn beschikking krijgt. "Het merk heeft al veel snelle rijders, nu komt er nog eentje bij die vanaf het eerste moment vooraan meedoet", oordeelt de voormalig 125cc-rijder. "Hij zal helpen om het niveau te verhogen, maar hij kan ook iemand zijn die punten wegsnoept bij het fabrieksteam en bij ons als Pramac. Er komt daardoor een vierde team bij dat zal meedoen, want we mogen Marco Bezzecchi en Luca Marini bij VR46 niet vergeten, en dus wordt het moeilijker voor het fabrieksteam."

Voorheen stonden rijders in de rij om op de Honda te stappen toen het Japanse merk toonaangevend was in de MotoGP. Nu Ducati die rol heeft overgenomen, vindt Borsoi het niet vreemd dat zelfs Honda-rijders de overstap naar de Italiaanse fabrikant willen maken. "Het is normaal, want hij is nog steeds de beste", zegt hij over Marquez. "Een winnaar als Marc wil de beste motor en op dit moment is dat de Ducati. En door de manier van werken en de structuur denk ik dat er nog veel te bereiken is met deze motor. Die is gemakkelijk te rijden en bij aankomst op het circuit is 90 procent van de afstelling al gedaan."

De werkwijze van Ducati houdt onder meer in dat de motor tot dusver belangrijker is geweest dan de rijders die erop plaatsnemen. In die context maakt Dall'Igna zich geen zorgen over de komst van Marquez en dat geldt ook voor Borsoi. "Het is welkom als het ons allemaal helpt om beter te worden. We moeten hem zien als een nieuwe uitdaging, niet als een probleem. Het wordt pas een probleem als we het einde van het seizoen bereiken en met hem strijden om het kampioenschap", lacht Borsoi. "Tot dat moment denk ik dat hij ons kan helpen om beter te worden."