Spoorboekje voor het raceweekend van 25-26 januari

IMSA – 24 uur van Daytona

Aankomend weekend vindt de eerste klassieker van 2020 plaats. In Florida is het weer tijd voor de Rolex 24, oftewel de 24 uur van Daytona. Het is de openingswedstrijd van het IMSA Weathertech SportsCar Championship. Ondanks dat dit een echte autosportklassieker is, is deze race minder bekend bij het grote publiek dan bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans, het hoogtepunt van het FIA World Endurance Championship.

Om op te letten:

Er wordt op Daytona in vier klassen gereden. Twee daarvan zijn met prototypes. Dit zijn de DPi (Daytona Prototype International) en de LMP2, met bolides die ook in het WEC en ELMS rijden. In de topklasse van het kampioenschap wordt gereden met verbeterde versies van de standaard LMP2’s. Zo is de Acura een verbeterde Oreca 07, stamt de Cadillac van de Dallara P217 af en is de Mazda een opgevoerde Riley MK.30. Naast de prototypes hebben we nog de GT Le Mans (GTLM, GTE in Europa) en de GT Daytona (GTD, GT3 in Europa).

Vier Nederlanders:

Vier Nederlanders verschijnen aan de start van de race in Florida. Renger van der Zande komt voor Wayne Taylor Racing in actie in de DPi. Hij schreef de wedstrijd vorig jaar op zijn naam. Nicky Catsburg rijdt voor zijn nieuwe werkgever Corvette in de GTLM, Steijn Schothorst rijdt in een Lamborghini in de GTD en ook Jeroen Bleekemolen komt in die klasse uit, hij staat aan de start met een Porsche.

De race start om 19.40 uur onze tijd. Bekijk hier het volledige tijdschema voor de 24 uur van Daytona.

WRC – Rally van Monte Carlo

Naast de wedstrijd in Daytona komen ook rallyfans dit weekend weer aan hun trekken. Het is namelijk tijd voor de iconische Rally van Monte Carlo. De grote vraag van deze editie: wordt het voor de zevende keer op rij Sébastien Ogier of komt er een andere winnaar? En hoe verloopt de strijd tussen de nieuwe Hyundai-teamgenoten Thierry Neuville en wereldkampioen Ott Tanak?

In vier dagen tijd worden zestien spectaculaire proeven verreden. Zo krijgen we een eerste beeld van de krachtsverhoudingen in het veld. Wie komt er het beste uit de startblokken en deelt direct een tikje uit aan de concurrentie?

