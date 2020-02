Van der Zande jaagt op unieke dubbel in Daytona

Een jaar geleden won Wayne Taylor Racing in de stromende regen de voortijdig afgevlagde klassieker op de Daytona Speedway. Destijds ging nagenoeg alle aandacht uit naar Fernando Alonso. De tweevoudig Formule 1-kampioen verschijnt dit jaar niet aan het vertrek. De line-up van de titelverdediger is echter onverminderd sterk. Van der Zande deelt de Cadillac met vaste teamgenoot voor het volledige IMSA-seizoen Ryan Briscoe, aangevuld met topcoureurs Kamui Kobayashi en Scott Dixon. De voortekenen zijn positiever dan in 2019 het geval was. Dat zorgt voor veel optimisme.

Het feit dat hij de klassieker vorig jaar won zorgt niet voor andere druk, legt Van der Zande uit aan Motorsport.com: “Druk is er voor elke wedstrijd, dat is niet per se meer voor deze race. Vorig jaar hebben we een fantastisch resultaat geboekt. Twee keer achter elkaar Daytona winnen is niet zo makkelijk dus eigenlijk zijn we dit weekend een beetje de underdog”, zei hij lachend.

Het vertrouwen in een mooi resultaat is echter groot: “We hebben heel hard gewerkt richting deze race. Het is de belangrijkste en langste wedstrijd van ons seizoen. De belangrijkste IMSA-race is meteen de eerste. Het team heeft al een aantal keer gewonnen en is heel vaak als tweede geëindigd dus zij weten echt wel hoe het werkt. Qua Balance of Performance ziet het er eerlijker uit dan een jaar geleden, toen was Acura onder droge omstandigheden echt onverslaanbaar. Als het niet geregend had, dan hadden we niet gewonnen. Alle elementen die nodig zijn om te winnen zijn nu aanwezig. Het is een kwestie van alle taken goed uitvoeren en hopen op niet te veel tegenslagen. We willen het seizoen goed beginnen. Het gaat ons niet alleen om Daytona maar we willen ook IMSA-kampioen worden.”

Het belooft dus een belangrijk maar ook drukke week te worden. Niet alleen op, maar misschien nog wel meer naast de baan: “Het is een heel belangrijk weekend voor het team. Er zijn ontzettend veel sponsors uitgenodigd, er komen honderden gasten van het team op deze race af. Wat dat betreft is het by far het drukste weekend van het jaar. Op de vrije vrijdag gaan we met politie-escorte van receptie naar diner naar meeting om een praatje te houden. Geen tijd om lekker bij te komen dus, maar dat maakt deze race ook wel heel speciaal.”

Geen zwakke schakels

De line-up is ten opzichte van 2019 wel aardig veranderd. Destijds reden Jordan Taylor en Fernando Alonso voor het team. Zij zijn dit jaar niet meer actief voor de formatie en worden vervangen door Ryan Briscoe en Scott Dixon. Van der Zande en Kobayashi gaan op jacht naar hun tweede opeenvolgende zege. “Het zijn stuk voor stuk super professionals”, zegt de Nederlander over zijn teammakkers. “Dat is het fijne van deze samenstelling: er is geen zwakke schakel. Scott heeft twaalf keer deelgenomen aan deze race en heeft de meeste IndyCar-zeges aller tijden geboekt. Kamui rijdt alleen maar enduranceraces, Ryan is ook enorm ervaren en snel. Het maakt voor ons niet uit wie we in de wagen zetten. Ik zie geen zwakke schakels. Alleen pech of een slechte BoP kunnen roet in het eten gooien.” Het doel is dus duidelijk: “We komen om te winnen. Als we niet op het podium staan, is dat echt een teleurstelling.”

Geen kans op sandbagging

In 2019 waren Acura en Mazda over het algemeen een stuk competitiever dan de bolides van Cadillac. Van der Zande verwacht dit jaar een eerlijkere Balance of Performance, al vreest hij voor het spelletje dat Acura opnieuw kan gaan spelen: “Zij rijden met twee auto’s in hetzelfde team. Voorheen speelden ze de BoP heel strak en tot het gaatje. Daarom wonnen ze vorig jaar ook de titel. Wij kunnen niet sandbaggen, wij hebben meerdere teams die met een Cadillac rijden. Dan is er altijd wel iemand die gas geeft. Wij rijden gewoon altijd voluit, elke training, zoals het hoort.”