24u Daytona: Montoya en Acura aan kop in natte eerste training

Montoya klokte een tijd van 1.49.917, amper 0.039 sneller dan Olivier Pla in de snelste Mazda RT24-P. De JDC-Miller Cadillacs van Tristan Vautier én Sebastien Bourdais waren derde en vierde, gevolgd door Ricky Taylor in de tweede Penske Acura.

De Wayne Taylor Racing Cadillac van Renger van der Zande was zesde in handen van Ryan Briscoe, gevolgd door de tweede Mazda met Ryan Hunter-Reay. Nicolas Lapierre was de vlugste in LMP2 met de Tower Motorsport by Starworks Oreca, gevolgd door de DragonSpeed van Ben Hanley.

Laurens Vanthoor startte sterk in de nieuwe Porsche 911 RSR-19. In de GTLM-klasse was de Belg sneller dan stalgenoot Nick Tandy. Antonio Garcia was derde in de fonkelnieuwe #3 Corvette C8.R, die dit weekend debuteert. Ook Nicky Catsburg komt in actie in die wagen. De zusterwagen van Marcel Fässler veroorzaakte een rode vlag door stil te vallen op de baan.

Mirko Bortolotti was de snelste in GTD in de Belgische Audi R8 van WRT, die hij deelt met Dries Vanthoor. Porsche-man Patrick Pilet was tweede in de Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3R, voor Albert Costa in de Grasser Lamborghini Huracan en Shane van Gisbergen in de #12 AIM Vasser Sullivan Lexus RC F.

De jonge Amerikaan Trenton Estep ging hard van de baan in de Black Swan Porsche van onder andere Jeroen Bleekemolen. Het team van Tim Pappas moet hard aan het werk om de wagen weer klaar te krijgen voor de tweede training.