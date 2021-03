Motorsport Network lanceert InsideEVs Turkije

Londen, 18 maart 2021 – Motorsport Network, de wereldwijde publisher op het gebied van de racerij en automotive, boort een nieuw publiek aan met de lancering van de Turkse editie van InsideEVs, een website gericht op elektrische voertuigen.

De belangstelling voor elektrische voertuigen (EV’s) is het afgelopen decennium snel gegroeid. Overheden proberen het aantal elektrische straatauto’s op de openbare wegen flink te laten groeien in de strijd tegen klimaatverandering. De populariteit van emissievrije auto’s groeit gestaag in alle landen. De verkoopcijfers van EV’s stijgen wereldwijd en men verwacht in 2030 een marktaandeel van 30 procent.

Motorsport Network is momenteel in Turkije vertegenwoordigd met lokale versies van de toonaangevende racewebsite Motorsport.com en het automotive-platform Motor1.com. In Turkije is de zesde regionale versie van InsideEVs gelanceerd. Een wereldwijde, Franse, Italiaanse, Braziliaanse en Russische editie bestaan al langer.

Emir Tuçyürek wordt de hoofdredacteur van InsideEVs.com.tr. Zijn eigen EV-platform – Teslaturk.com, gelanceerd in 2015 – is samengevoegd met InsideEVs Turkije. Bovendien worden de handen ineengeslagen met E-Garaj, het eerste elektrische Mobility Center van Turkije.

Filippo Salza, President Automotive binnen Motorsport Network: “De afgelopen jaren is de vraag naar elektrische voertuigen in Turkije snel gegroeid. Het lokale elektrische automerk TOGG heeft al twee nieuwe modellen gelanceerd en de eerste nationale elektrische wagens worden eind 2022 verkocht. We weten dat het publiek er is en deze groeiende belangstelling maakt dit het perfecte moment om de Turkse editie te lanceren. Het is geweldig om de wereldwijde wens voor EV’s en EV-nieuws te zien groeien. Dat resulteert in de natuurlijke groei van het InsideEVs platform.”

Cihangir Perperik, Director Motorsport Network Turkije: “Na de lancering van de Turkse edities van Motor1.com en Motorsport.com vijf jaar geleden, presenteren we nu een nieuw belangrijk element van Motorsport Network. InsideEVs.com.tr biedt belangrijke informatie en vers nieuws over elektrische voertuigen in Turkije, waarmee de informatie toegankelijker wordt voor een nieuw publiek. We kijken ook ontzettend uit naar de samenwerking met E-Garaj en geloven er stellig in dat onze samenwerking bijdraagt aan de groei van de industrie in ons land.”

Ahmet Faruk Usta, E-Garaj CEO: “Tot de komst van InsideEVs.com.tr was er in Turkije geen platform dat volledig draaide om elektrische voertuigen, met gedetailleerde informatie en up-to-date nieuws. We zijn trots om samen te werken met een creatieve en productieve wereldwijde partner als InsideEVs Turkije. Als eerste elektrisch Mobility Center in Turkije zien we unieke kansen voor InsideEVs.com.tr voor het helpen van klanten en kopers, terwijl ze ook een publiek kunnen bereiken dat momenteel nog niet zo bekend is met elektrische voertuigen.”

