Masterclass inhalen in ETCR-ronde op de Hungaroring

In de eTouring Car World Cup beschikken alle auto’s over een maximaal vermogen van 500Kw voor de kwalificatieronden. In de kwartfinale, halve finale en finale wordt dit teruggeschroefd tot 300Kw, maar krijgen de coureurs de beschikking over de ‘Power Up’ ofwel ‘Push to Pass’-boost. Dit is een tijdelijke boost naar 450KW voor veertig seconden in de kwartfinale en twintig seconden in de halve finale en finale. Het gebruik van deze knop is strategisch van groot belang. Dit extra vermogen kan gebruikt worden om de rijder voor je aan te vallen, of om je plek te verdedigen ten opzichte van een achtervolger. Het is aan de engineers op de pitmuur om de rijders te waarschuwen en adviseren wanneer deze boost ingezet moet worden.

Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Foto: Cupra

Afgelopen weekend op de Hungaroring bleek dat de coureurs het gebruik van deze ‘Power Up’ steeds verder perfectioneren. Niet alleen om enkel het broodnodige te verbruiken, maar ook om de concurrentie op het laatste moment te verrassen. Twee perfecte voorbeelden kwamen op naam van Mattias Ekstrom en Jordi Gene. De Zweed verschalkte een van de beste rijders op de grid, Mikel Azcona, met een brutale actie waarbij de Hyundai-rijder geen ruimte meer had om de deur dicht te gooien. Ekstrom kon de binnenkant pakken en gaf de Spanjaard geen kans om zich te verdedigen. Cupra-rijder Jordi Gene vond een gaatje in de laatste bocht om zichzelf naast de Hyundai van Kevin Ceccon te wurmen, die geen Power Up meer beschikbaar had en zich dus niet kon verdedigen.

Adrien Tambay was ongenaakbaar en pakte de winst in de finale. Daarachter werd stevig geknokt om de tweede plaats. Tom Blomqvist bleek de slimste van het stel. Hij liet de mannen voor hem knokken en hun boost verbruiken, om daarna zelf toe te slaan en naar voren te komen. Weer een goed voorbeeld van het belang van de strategie in deze raceklasse.

Mattias Ekström, Adrien Tambay, Cupra EKS, Cupra e-Racer Foto: Cupra

Het ETCR-seizoen gaat van 17 tot 19 juni verder in Jarama, nabij Madrid. Daar kunnen we opnieuw spektakel verwachten van het nieuwe elektrische toerwagenkampioenschap.