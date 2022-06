Le Mans Virtual Series keert terug, met virtuele 24 uur van Le Mans als hoogtepunt

MIAMI, FL – 10 juni 2022 - Le Mans Virtual Series, een samenwerking tussen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) en de Automobile Club de l’Ouest (ACO), keert in september terug met een nieuw seizoen. De endurance esports-competitie trok eerder al kampioenen uit de grootste raceklassen ter wereld aan en werd wereldwijd geroemd door teams, coureurs en fans. De aankondiging van het nieuwe seizoen vond vandaag plaats tijdens de officiële jaarlijkse ACO-persconferentie voorafgaand aan de negentigste editie van de 24 uur van Le Mans.

De succesvolle Le Mans Virtual Series van vorig jaar eindigde met een spannende virtuele 24 uur van Le Mans in januari 2022. Meerdere grote autofabrikanten en hun coureurs schreven teams in. Onder meer Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en IndyCar-kampioen Alex Palou maakten deel uit van de 200 coureurs tellende line-up. In totaal keken meer dan 81 miljoen fans (Bron: YouGov Sport) op televisie of digitaal naar het vijf maanden tellende seizoen.

Net als vorig jaar zullen alle vijf de rondes van de komende serie online worden gehouden op het rFactor2-platform, waaronder de virtuele 24 uur van Le Mans, de climax van het belangrijkste endurance esports-kampioenschap. Dit format stelt teams in staat om virtueel te strijden op simulators die zich over de hele wereld bevinden. Het totale prijzengeld bedraagt liefst 250.000 dollar. Voor een spannend voorproefje, klik HIER om de trailer te bekijken voor Le Mans Virtual Series 2022.

Om meer flexibiliteit mogelijk te maken in de bomvolle schema's van de professionele coureurs is er een wijziging doorgevoerd in de reglementen voor de coureurs. Teams moeten één professionele coureur inschrijven voor ten minste één reguliere ronde van de serie (d.w.z. de ronden een tot en met vier), in plaats van dat ze het hele seizoen moeten rijden.

De 2022/2023-kalender bevat enkele van 's werelds beroemdste circuits verspreid over drie continenten, die coureurs uit de echte en sim-wereld zullen uitdagen en de miljoenen esports-liefhebbers over de hele wereld in vervoering zullen brengen. Nieuw in 2022 is de seizoensopener, de 8 uur van Bahrein, een modernere klassieker die goed past bij de historische en legendarische status van Monza, Spa, Sebring en natuurlijk de meest iconische locatie van allemaal, Le Mans.

Het seizoen ziet er als volgt uit:

Ronde 1: 8 uur van Bahrein, Bahrein - 17 september 2022

Ronde 2: 4 uur van Monza, Italië - 8 oktober 2022

Ronde 3: 6 uur van Spa, België - 5 november 2022

Ronde 4: 500 mijl van Sebring, USA - 3 december 2022

Ronde 5: 24 uur van Le Mans Virtual - 14-15 januari 2023

Enkele van 's werelds bekendste en meest prestigieuze merken zullen de Le Mans Virtual Series steunen: Thrustmaster als Official Hardware Partner, Rolex als Official Timepiece Partner, Total Energies als Official Energy Partner, Goodyear als Official Tire Partner, Algorand als Official Blockchain Partner en LEGO® Technic als Official Engineering Partner.

Pierre Fillon, voorzitter van de ACO, merkte op: "We zijn erg blij dat we het succes van de Le Mans Virtual Series tot nu toe hebben kunnen steunen, met als hoogtepunt de virtuele 24 uur van Le Mans. De link tussen real-life autosport en esports is een essentieel element voor onze fabrikanten en teams, en we geloven dat het een belangrijke rol speelt bij het aantrekken van een nieuw, jonger publiek, zowel op als naast het circuit. We kijken allemaal uit naar weer een uitstekend seizoen van esportscompetitie."

Gérard Neveu, CEO van de Le Mans Virtual Series, zei: "De Le Mans Virtual Series van vorig jaar was uiterst succesvol en we streven ernaar om elk jaar te verbeteren. De kijkcijfers die we in 2021-2022 haalden, zijn het gevolg van de steun van ons indrukwekkende portefeuille aan partners, de medewerking van topfabrikanten en de inzet van de beste simracingteams, waaronder onze huidige kampioenen Team Redline. We hebben er alle vertrouwen in dat we kampioenen uit alle verschillende categorieën van de autosport en simracen zullen blijven aantrekken en dat we opnieuw een spannende en professionele esportserie kunnen produceren waar het massale wereldwijde publiek van kan genieten."

De visie voor de virtuele klasse blijft om net zo prestigieus en herkenbaar te zijn als het real-world FIA World Endurance Championship, dat de 24 uur van Le Mans als meest aansprekende evenement bevat. De esportserie zal rFactor 2 als platform blijven gebruiken, dat gericht is op het simracepubliek en een authentiekere race-ervaring biedt. De focus van Le Mans Virtual Series op meer race- en strategieanalyse en professionele uitzendingen van de races zal naar verwachting de interesse en betrokkenheid van de fans verder vergroten. Net als in voorgaande jaren strijden FIA-licentiehouders en simrace-experts samen in de Le Mans Virtual Series in LMP- of GTE-modellen. Meer details over de inschrijvingslijst voor de Le Mans Virtual Series-races, alsook wanneer en waar de races te volgen zijn, zullen begin september 2022 worden bekendgemaakt.