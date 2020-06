FIA publiceert document met corona-richtlijnen

De FIA heeft een uitgebreid document opgesteld waarmee voorkomen moet worden dat het coronavirus via de autosport verspreid wordt als de actie eenmaal hervat wordt. Het document is recent verstuurd, enkele weken voordat de Formule 1 weer begint met de Grand Prix van Oostenrijk. In het document zijn alle aspecten van een raceweekend opgenomen. Zo gaat het onder andere over de afstand tussen teamleden, officials, marshals en media.

Ook zijn er zaken opgenomen die moeten zorgen voor een betere hygiëne op het circuit. Daarnaast zijn er enkele radicale veranderingen opgenomen die de verschillende kampioenschappen moeten aanpassen om veilig te kunnen werken. Als uit een analyse blijkt dat de procedure op de startgrid te veel risico’s met zich meebrengt, kan men besluiten om de start van een race volledig anders aan te pakken. In dat geval zouden wagens vanuit de pitbox rechtstreeks naar hun startpositie op de grid rijden.

De Formule 1 overweegt een dergelijke aanpak op dit moment nog niet, hoewel er wel wat aanpassingen gaan komen op de startopstelling. Er wordt een maximaal aantal mensen op de grid toegelaten en het is mogelijk dat het tijdschema aangepast wordt omdat er geen sprake is van de gebruikelijke podiumceremonies.

In het document staat ook beschreven hoe men wil voorkomen dat verschillende groepen – teams, officials en media – afzonderlijk van elkaar in isolatie worden gehouden. De ruimte waarin de stewards van de FIA werken wordt opnieuw ingedeeld, coureurs worden verplicht om mondkapjes te dragen. De briefing voor coureurs en officials wordt buiten gehouden, in geval van nood kan men ook afwijken naar een digitaal kanaal zoals Zoom.

Met medewerking van Jonathan Noble