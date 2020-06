KNMV en KNAF willen per 1 juli weer wedstrijden organiseren

In een gezamenlijk statement laten de beide bonden weten dat er in het geval van auto- en motorsport weinig verschil bestaat tussen een trainings- en wedstrijdsituatie. Op die manier zou het voor de aangesloten clubs bij de KNAF en KNMV mogelijk moeten zijn om ook voor 1 september - tot die datum geldt een verbod op sportwedstrijden met uitzondering van clubwedstrijden – weer in actie te kunnen komen.

“Wij menen dan ook dat onze accommodaties en clubs te allen tijde kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM”, schrijft men. “Het protocol voldoet aan de RIVM-richtlijnen en heeft als uitgangspunt dat een eventuele versoepeling van regels nooit mag leiden tot een terugval in de crisis. Daar zitten we immers nog middenin en ieders gezondheid heeft onze prioriteit. Auto- en motorsport zijn echter geen ‘contactsporten’ en de deelnemers dragen altijd beschermende kleding en een helm. Het risico op besmetting is daardoor nihil en zeker niet groter dan tijdens een training.”

Er is door de beide federaties een protocol opgesteld voor de organisatie van alle auto- en motorsportwedstrijden. Dat protocol ligt nu ter goedkeuring bij het ministerie. Op basis daarvan moet het ministerie VWS besluiten of er inderdaad weer wedstrijden gehouden mogen worden. “We vragen veel van het ministerie, maar zijn er wel van overtuigd dat we ons standpunt sterk hebben beargumenteerd”, laat men tot slot weten. Het is niet duidelijk wanneer er een besluit genomen wordt over de mogelijke uitzondering voor de auto- en motorsport in Nederland.