Motorsport Network introduceert Motorsport Rewards

Motorsport Network, de wereldwijde leider op het gebied van digitale media en beleving op het gebied van auto’s en motorsport, presenteert met trots de lancering van Motorsport Rewards. Iedere maand bezoeken 56 miljoen kijkers in 81 landen een platform van Motorsport Network. Dan gaat het om marktleiders in de racewereld zoals Motorsport.com en Autosport.com tot Motor1.com en InsideEVs.com, maar ook Motorsport.tv en Motorsport Tickets helpen klanten bij het ademen van hun passie voor wagens en de racewereld.

Het beloningsprogramma is op maat gemaakt door het technologische team van Motorsport Network. Men heeft diepgaande inzichten in het gebruikersgedrag binnen de digitale media- en e-commercediensten gebruikt bij het ontwikkelen van dit nieuwe platform. Klanten worden aangemoedigd om beloningen te verzamelen voor zaken die ze nu al doen op de diverse platforms van Motorsport Network: het lezen van artikelen, het bekijken van video’s en het kiezen van tickets. Zodra een gebruiker zich geregistreerd heeft bij Motorsport Network kunnen zij punten verdienen en gebruiken voor cadeaukaarten, abonnementen, horloges, merchandise, posters en andere kunst, sweepstake-deelnames en digitale codes voor videogames.

In lijn met de strategie van het bedrijf voegt het Motorsport Rewards-programma waarde toe aan wereldwijde racekampioenschappen en het ecosysteem van de auto- en motorsport over het algemeen. Betrokkenheid van fans wordt gestimuleerd door meer content te consumeren en meer races bij te wonen.

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer van Motorsport Network, zei: “Met de grootste community op het gebied van motorsport en automotive ter wereld, is het onze strategische focus om onze loyale fans toegang te geven tot meer entertainment en meer informatie. We zijn extreem gepassioneerd over klantcontact en Motorsport Rewards is het perfecte platform waarop wij als Motorsport Network iets terug kunnen geven aan onze community.”

Samantha Lamberti, Head of Consulting in Europa en het Midden-Oosten bij Nielsen Sports UK, zei: “De passie van mensen staat centraal in de media- en entertainmentwereld, Motorsport Network is de leider met dit innovatieve initiatief. Dit is nooit eerder door een digitale uitgever geïmplementeerd. Het is erkenning van de waarde die lezers toevoegen aan het merk, het is een unieke wisselwerking. Motorsport Network gaat hier zeker profijt van hebben en dat geldt ook voor het ecosysteem in de motorsport met een blijvende uitwisseling tussen volgers van de motorsport en automotive-industrie.”

Motorsport Rewards heeft een pilot gelanceerd op de Amerikaanse versie van Motorsport.com en wordt in de komende maanden ook uitgerold op de andere edities van Motorsport.com en Motor1.com, als ook Motorsport Tickets, Motorsport.tv en andere platforms.

Motorsport Rewards is een eenvoudig te gebruiken programma waar geen verplichtingen of kosten aan verbonden zijn. Gebruikers van Motorsport Network kunnen lid worden van het beloningsprogramma door in te loggen op Motorsport Rewards.