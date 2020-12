Met deze tv’s kijk je Formule 1 in Hollywood-kwaliteit #adv

Om optimaal te kunnen genieten van al het racegeweld, heb je natuurlijk wel een televisie nodig waarover is nagedacht. Panasonic is een fabrikant waarbij je weet dat het met de kwaliteit wel in orde is. Een goed ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen dragen daaraan bij, maar wat vooral telt is dat zij een tikje verder gaan om het beste beeldkwaliteit te waarborgen. Net als in de sport is de concurrentie in de televisiemarkt groot en om zich te onderscheiden zocht Panasonic de samenwerking op met Hollywood. Want wie anders dan bekroonde beeldbewerkers kunnen vertellen hoe het beeld eruit moet zien?

Wat is er zo bijzonder?

Diverse Hollywood-studio’s en post-productiebedrijven maken gebruik van deze OLED-televisies. De schermen zijn door kleurenartiesten van beroemde films zoals Star Wars: The Force Awakens en Jurassic World gebruikt om tot het eindresultaat te komen. Ook de regisseur van de nieuwste Top Gun sequel liet zich lovend uit over het product. Een aantal technische ingrediënten is als reden aan te wijzen.

Geavanceerde snufjes zoals ‘Intelligent 4K Remaster’ en ‘Intelligent Clear Motion’ zorgen ervoor dat zelfs de kleinste details scherp worden weergegeven en eventuele ruis of beeldfoutjes worden gecorrigeerd. De ‘3D lookup table’ zorgt voor preciezere kleurenweergave omdat dit systeem per scène een dynamische selectie van de kleurenschema’s verwerkt. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de krachtige ‘HCX PRO Intelligent’ processor. Oftewel: van een spannende film tot razendsnelle racewagens die door het beeld schieten: Panasonic garandeert kijkplezier vanwege hoge kwaliteit op kleur, contrast en helderheid.

Panasonic, Hollywood in je woonkamer

Speciale gamemodus

In de wintermaanden is er maar weinig autosport op de televisie. Dan kun je onder een dekentje kruipen en Netflix aanzetten, maar je kunt ook de controller of stuurtje erbij pakken voor potje F1 2020 of Gran Turismo. De gamefanaten kunnen hun hart ophalen met de Panasonic 4K HDR-gamemodus. Deze zorgt ervoor dat vertragingen in het beeld zijn geminimaliseerd en dat kan bij een inhaalactie nét jou het voordeel geven. De responstijd bedraagt minder dan 20 milliseconden.

De ‘high dynamic range’ (HDR) zorgt tevens voor hoge contrasten en grote kleurenruimtes waardoor wedstrijden van alle types – zoals een regenrace in Turkije, een avondrace in Abu Dhabi en de Grand Prix van Zandvoort – zo realistisch mogelijk op het beeld komen. Alle OLED-tv’s zijn met deze modus uitgerust.

Cashback-actie

De cashback-actie van Panasonic is reeds van start gegaan en eindigt begin januari. Ontvang tot 300 euro retour bij aankoop van een OLED-televisie. De deelnemende televisies, de actievoorwaarden en het actieformulier kun je op deze pagina vinden.