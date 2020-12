De late seizoensstart vanwege de coronapandemie, de dominantie van Mercedes, een ploeterend Ferrari, te weinig snelheid bij Red Bull Racing, sensationele zeges van Pierre Gasly en Sergio Perez maar uiteindelijk toch weer de titels voor Lewis Hamilton en Mercedes. Het was een Formule 1-jaar waarover nog lang nagepraat zal worden. Daar is de hele winter de tijd voor, maar voor die tijd moet eerst de Grand Prix van Abu Dhabi nog afgehandeld worden. De laatste kans voor de coureurs op eremetaal of een goede puntenfinish. De strijd om de eindklasseringen bij zowel de coureurs als bij de teams wordt beslecht, en er staan vele miljoenen op het spel. Voldoende ingrediënten voor een aantrekkelijk slotstuk.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

Datum: Zaterdag 12 december 2020

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit wordt verreden op zaterdag 12 december 2020. De sessie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, dat is om 17.00 uur lokale tijd. Het tweede kwalificatiesegment trapt onder normale omstandigheden af om 14.25 uur, Q3 begint om 14.48 uur Nederlandse tijd. Een Formule 1-kwalificatie duurt zonder onderbrekingen ongeveer een uur.

Hoe werkt de Formule 1-kwalificatie?

De kwalificatie voor een F1-race wordt opgedeeld in drie delen: Q1, Q2 en Q3 genaamd. Het eerste segment duurt achttien minuten. Hierin komen alle coureurs in actie om een snelle rondetijd te noteren. De vijf langzaamste coureurs vallen af en bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en beginnen de overgebleven coureurs opnieuw. Na vijftien minuten wordt de vlag wederom gezwaaid en vallen de vijf langzaamste rijders opnieuw af. Ditmaal bepalen de gereden tijden de startvolgorde voor de posities elf tot en vijftien. De overgebleven coureurs krijgen een extra setje banden voor het beslissende segment. De banden waarmee ze in Q2 hebben gereden zijn ook de banden waarmee ze in de race moeten starten, tenzij de weersomstandigheden volledig omdraaien. In Q3, die twaalf minuten duurt, gaat de top-10 op jacht naar de pole-positie en de overige posities in de top van het klassement.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Sessie Starttijd Nederlandse tijd Starttijd lokale tijd 1e vrije training 10.00u-11.30u 13.00u-14.30u 2e vrije training 14.00u-15.30u 17.00u-18.30u 3e vrije training 11.00u-12.00u 14.00u-15.00u Q1 14.00u-14.18u 17.00u-17.18u Q2 14.25u-14.40u 17.25u-17.40u Q3 14.48u-15.00u 17.48u-18.00u Race 14.10u 17.10u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

Start kwalificatie: 14.00 uur Nederlandse tijd, 17.00 uur lokale tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor klanten van KPN en Telfort, 58 voor Ziggo

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Wie in Nederland op televisie naar de Formule 1 wil kijken, heeft twee mogelijkheden: via RTL Deutschland of middels een abonnement bij de Nederlandse tv-aanbieder Ziggo. RTL Deutschland beschikt over de exclusieve uitzendrechten bij onze oosterburen. De Grand Prix van Abu Dhabi is echter de laatste race die zij zullen uitzenden want in 2021 gaan de rechten over naar Sky. Na dertig jaar live-uitzendingen komt er aankomend weekend een einde aan de verslaggeving op RTL. Dit laatste weekend worden zoals gebruikelijk live de kwalificatie en de race uitgezonden. Vanwege de coronacrisis heeft de zender geen team meer ter plaatse en wordt het commentaar en de analyse verzorgd vanuit de studio. De uitzending van de kwalificatie begint om 13.45 uur Nederlandse tijd. RTL Deutschland is in Nederland bij alle tv-aanbieders beschikbaar. Met een abonnement bij KPN, Telfort of XS4ALL kijk je via kanaal 47. Met Ziggo kijk je via kanaal 58. Klanten van Tele2 kijken RTL Deutschland via kanaal 223, met een T-Mobile Thuis abonnement kijk je via kanaal 397.

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Abonnees van deze aanbieder kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle kwalificaties en races kijken. De vrije trainingen worden niet op dit kanaal uitgezonden. Daarvoor is de aanvullende module Ziggo Sport Totaal benodigd. Met dit pakket krijg je toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Dit abonnement kost 14,95 euro per maand en is ook bij andere tv-aanbieders beschikbaar.

De voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint op zaterdagmiddag om 13.15 uur. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos bespreken de belangrijkste zaken, alvorens om 14.00 uur live over te schakelen naar de mannen ter plaatse: commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

Waar vind ik een stream van de F1-kwalificatie?

Kijk je Formule 1 liever via een livestream op je smartphone, tablet of pc? Dan zijn er in Nederland twee legale opties beschikbaar: F1TV Pro en Ziggo Sport Go. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de F1. Met dit abonnement kan je live naar alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race kijken. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro. Wanneer de Formule 1 niet in actie komt, zijn er andere kampioenschap uit het bijprogramma te zien. Buiten de races om zie je er herhalingen, historische races, documentaires en analyses uit de sport.

Het alternatief voor F1TV Pro is de Ziggo Sport Go-app. Dit is de streamingsdienst van de Nederlandse tv-aanbieder. Hiermee krijg je net als bij Ziggo Sport Totaal toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Zo kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races. Ook zijn hier andere kampioenschappen te volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand en is voor iedereen beschikbaar.

