Imola stond tussen 1981 en 2006 op de Formule 1-kalender. Dat leverde vele hoogte- en dieptepunten op. Veel fans waren dan ook blij met de terugkeer van de iconische baan op het programma voor 2020. Net als de andere Italiaanse banen waar dit jaar een Grand Prix verreden werd – Monza en Mugello – is Imola een razendsnelle, uitdagende baan. Uitloopzones zijn er nauwelijks, ieder foutje wordt hard afgestraft. En dit jaar nog meer aangezien de Formule 1 experimenteert met een nieuw format voor het raceweekend. Men begint pas op zaterdag met één vrije training alvorens de kwalificatie van start gaat.

Het feit dat het circuit onverbiddelijk is, bleek wel in 1999. Mika Hakkinen had een comfortabele voorsprong opgebouwd maar verloor in de laatste bocht de controle over zijn McLaren en eindigde in de muur. Daarmee ging een zekere zege verloren, tot grote vreugde van de vele Ferrari-fans op de tribune. Een jaar later konden de Tifosi wederom juichen: Michael Schumacher kwam met zijn zege in San Marino op gelijke hoogte met het recordaantal overwinningen van Ayrton Senna. Op dat moment stond het record op 41. De Duitser verdubbelde in de jaren daarna dat aantal ruim. Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton is nog een zege verwijderd van de evenaring van het record van de illustere Duitser.

Het circuit van Imola ademt autosporthistorie. Vele topkampioenschappen raceten op de unieke omloop in het heuvellandschap. Bovendien ligt de baan op een steenworp afstand van Faenza, waar AlphaTauri gevestigd is.

Wil je een bezoekje brengen aan Imola, dan kan je het beste per vliegtuig naar Bologna reizen. Vanaf de luchthaven ben je met de trein in twintig minuten bij het circuit. En buiten de actie op de baan heeft de regio nog veel meer te bieden.

Aangezien er enkel op zaterdag en zondag geracet wordt, kan je de vrijdag prima benutten voor een unieke Ferrari-experience. Vanuit Bologna gaan bussen naar het Ferrari-museum in Maranello. Je brengt een bezoek aan het circuit van Fiorano, je luncht op een nabijgelegen boerderij en je bekijkt het schitterende Casa Enzo Ferrari Museum in Modena.

Ferrari Museum Modena

Wie de race in stijl wil bijwonen, kan terecht bij de Paddock Club hospitality. Fans komen hier dichter dan ooit bij de Formule 1, met een unieke busrit over het circuit, een fotomoment op de startopstelling en een virtuele Q&A met de beste coureurs van het veld. Deze unieke ervaring wordt gecompleteerd met uitstekende catering, een Champagnebar en perfecte zitplaatsen met zicht op het rechte stuk.

Het belooft een race te worden die de geschiedenisboeken in zal gaan. Bovendien is het een unieke kans om de moderne Formule 1-wagens op het klassieke en geliefde circuit in actie te zien.

Bestel je tickets voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna met Motorsport Tickets en ben erbij! Tickets voor de zaterdag zijn er al vanaf 64,- euro, op de racedag heb je al voor 200,- euro een mooie plek langs de baan. Boek hier je kaarten!