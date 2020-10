Wolff: "Duurde te lang voordat Bottas weer zegevierde"

De openingsrace van 2020 viel ten prooi aan Valtteri Bottas, die daarna lijdzaam moest toezien hoe teamgenoot Lewis Hamilton zes van de acht daaropvolgende races won. Bottas moest daarentegen wachten tot de Russische Grand Prix voor nieuw succes. Op Sochi Autodrom, het circuit waar de Fin traditiegetrouw goed presteert, pakte hij zijn tweede zege van het seizoen. Ook verkleinde hij het gat in het kampioenschap met teamgenoot Hamilton tot 44 punten. Die overwinning was volgens Wolff zeer welkom voor Bottas.

“Ik ben zo blij dat we eindelijk over Valtteri gaan praten”, zei Wolff toen hem na een reeks vragen over de straf voor Hamilton gevraagd werd wat de overwinning doet met het vertrouwen van Bottas. “Ik denk dat het voor Valtteri te lang duurde voordat de zege kwam. Tijdens een aantal kwalificaties was hij dichtbij, hij lag op Mugello aan de leiding en in dat opzicht verdiende hij die overwinning. Hij reed een briljante race, hield zijn hoofd koel en bracht de auto rustig thuis. Het is een geweldig resultaat. Ik ben heel blij dat we onze perfecte score hier [in Rusland] hebben kunnen behouden.”

Met zijn overwinning en de snelste ronde liep Bottas elf punten in op Hamilton, die nog altijd riant aan de leiding van de titelstrijd gaat na zijn derde plaats. Het gat bedraagt momenteel nog altijd 44 punten, terwijl de Formule 1 over ruim een week in actie komt op de Nürburgring. Het circuit in de Duitse Eifel werd vanwege het coronavirus op de kalender geplaatst om het verlies van een aantal races op te vangen, en daardoor werkt Mercedes alsnog een thuisrace af. “Voor Mercedes is het altijd goed om een race in Duitsland te hebben”, zei Wolff daarover. “En het is fijn om terug te keren op de Nürburgring, een circuit waarvan we houden.”

Vooralsnog zijn de weersverwachtingen voor het Grand Prix-weekend in de Eifel niet geweldig, waarbij vooral de temperatuur in het oog sprint. Die lijkt gedurende het weekend niet boven de 12 graden Celsius uit te komen, terwijl er ook regen dreigt. Toch heeft Wolff daar geen problemen mee. “Het wordt absoluut spannend met de lage temperaturen en de mogelijke regen. Maar de Eifel is goed voor alles. We kijken ernaar uit. Helaas kunnen we geen gasten ontvangen of mensen van Mercedes verwelkomen op de tribune, wat altijd fijn is. Maar uiteindelijk kan je op iedere plek punten scoren, maar voel je richting bepaalde circuits wel meer verbondenheid. Ik denk dat we gewoon een goede race moeten neerzetten.”