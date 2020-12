Red Bull sleept wederom Fastest Pitstop Award in de wacht

Het record voor snelste pitstop in de Formule 1 werd dit jaar niet verbroken. Het uit 2016 daterende record van Felipe Massa en Williams met 1,92 seconde werd in 2019 drie keer verbroken door Red Bull Racing: eerst met 1,9 seconden in de GP van Groot-Brittannië, gevolgd door 1,88 en 1,82 seconden in de GP’s van Duitsland en Brazilië. Dat record bleef in 2020 dus buiten schot, maar Red Bull was wederom uitstekend op dreef. In slechts twee van de races noteerde de Oostenrijkse renstal niet de snelste pitstop en in liefst zeven Grands Prix noteerde men een stop van onder de twee seconden, terwijl geen enkel ander team dat voor elkaar kreeg.

Het is dan ook geen verrassing dat Red Bull in 2020 voor het derde jaar op rij aan de haal ging met de DHL Fastest Pitstop Award. Die wordt sinds 2015 ieder jaar uitgereikt aan het team dat de beste pitstops aflevert. In 2015 en 2016 ging de prijs naar het team dat het vaakst de snelste pitstop in een GP had genoteerd, sinds 2017 wordt de winnaar bepaald middels het puntensysteem dat ook gehanteerd wordt in de kampioenschappen voor coureurs en constructeurs. Red Bull pakte dit jaar 555 punten, bijna 300 punten meer dan nummer twee Williams. Mercedes sleepte de derde plek in de wacht.

De snelste pitstops van 2020

Grand Prix Pitstoptijd (Sec.) Team Coureur Oostenrijk 2,35 Red Bull Alexander Albon Stiermarken 1,95 Red Bull Max Verstappen Hongarije 2,04 Red Bull Max Verstappen Groot-Brittannië 2,18 Red Bull Max Verstappen 70th Anniversary 2,03 Red Bull Alexander Albon Spanje 1,90 Red Bull Max Verstappen België 2,37 Williams Nicholas Latifi Italië 2,43 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Toscane 2,02 Red Bull Alexander Albon Rusland 1,86 Red Bull Alexander Albon Eifel 1,92 Red Bull Max Verstappen Portugal 1,86 Red Bull Alexander Albon Emilia-Romagna 1,93 Red Bull Alexander Albon Turkije 2,03 Red Bull Max Verstappen Bahrein 2,16 Red Bull Alexander Albon Sakhir 1,90 Red Bull Alexander Albon Abu Dhabi 2,36 Red Bull Max Verstappen

Spielberg 1: Alexander Albon (Red Bull) 1 / 17 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Spielberg 2: Max Verstappen (Red Bull) 2 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Budapest: Max Verstappen (Red Bull) 3 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Silverstone 1: Max Verstappen (Red Bull) 4 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Silverstone 2: Alexander Albon (Red Bull) 5 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Barcelona: Max Verstappen (Red Bull) 6 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Spa: Nicholas Latifi (Williams) 7 / 17 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Monza: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 8 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mugello: Alexander Albon (Red Bull) 9 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Sotschi: Alexander Albon (Red Bull) 10 / 17 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Nürburgring: Max Verstappen (Red Bull) 11 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Portimao: Alexander Albon (Red Bull) 12 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Imola: Alexander Albon (Red Bull) 13 / 17 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Istanbul: Max Verstappen (Red Bull) 14 / 17 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Sachir 1: Alexander Albon (Red Bull) 15 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Sachir 2: Alexander Albon (Red Bull) 16 / 17 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images Abu Dhabi: Max Verstappen (Red Bull) 17 / 17 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Klassement: Fastest Pitstop Award 2020

Team 1 RED 555 25 43 25 37 25 43 27 25 43 37 43 43 43 40 25 31 2 WIL 264 20 8 33 2 12 18 25 8 1 27 18 8 20 10 28 6 20 3 MER 253 21 25 12 25 15 15 18 6 24 1 10 11 15 2 7 30 16 4 ALF 158 1 14 6 18 18 13 8 35 4 1 12 2 4 12 2 8 5 REN 123 12 6 16 6 14 6 1 1 12 4 14 8 8 15 6 ALP 107 8 4 1 14 4 12 10 12 6 4 15 2 15 7 MCL 101 8 6 33 2 15 11 12 4 10 8 FER 79 10 8 1 4 10 6 15 8 10 6 1 9 RAC 74 4 1 4 2 2 2 12 6 10 15 4 11 1 10 HAA 3 1 2

