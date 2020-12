Ricciardo 'voldaan' na ommekeer Renault tijdens F1-seizoen 2020

Renault en Ricciardo kenden een lastig eerste seizoen van hun samenwerking, waarin hij slechts 54 punten scoorde en geen enkele keer het podium mocht betreden. Meer dan P5 bij de constructeurs zat er toen niet in. In 2020 wist de combinatie het tij enigszins te keren: Daniel Ricciardo behaalde op de Nürburgring en Imola twee podiumplaatsen, pakte in totaal 119 punten en bracht Renault daarmee wederom naar de vijfde plek bij de constructeurs. Tot en met de laatste race maakte de renstal echter aanspraak op de derde plek in dat klassement. Zelf eindigde Ricciardo bij de coureurs ook op de vijfde plek, zijn beste klassering in het kampioenschap sinds 2017.

“Ik voel me eerlijk gezegd voldaan”, antwoordde Ricciardo op een vraag van Motorsport.com over de emoties die hij voelde na het afsluiten van zijn tijd bij Renault. “Toen ik naar het circuit kwam, voelde het als ‘ja, dit is het’. Hoewel dit jaar is ingekort, was het zo chaotisch. Tegelijkertijd was het ook een heel sterk seizoen. Ik ben heel tevreden met hoe ver wij zijn gekomen, zowel ikzelf als het team. Ik ben vijfde geworden in het kampioenschap voor coureurs en hoewel daar geen beloning voor is, spreekt het voor zich in de ommekeer die we dit jaar hebben doorgemaakt.”

Ricciardo was in mei een van de hoofdrolspelers op de transfermarkt voor 2021. Hij kondigde aan Renault te verlaten en in 2021 te beginnen aan een avontuur met McLaren. Zondag sloot de Australiër het hoofdstuk Renault af met een sterk optreden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Daarin kwam hij door een uitgekiende strategie met een lange eerste stint van de elfde startpositie naar de zevende plek aan de finish. “Het was absoluut een goede race en een mooie manier om af te sluiten”, zei hij zelf over zijn race.

“We weten dat Abu Dhabi op zondag niet altijd de meest spannende races oplevert, maar ik had zeker het gevoel dat ik heb gedaan wat ik moest doen. De auto was heel sterk op de harde band en we konden lang door. Ik denk dat ik de snelste ronde al in de voorlaatste ronde reed, maar ik ging in de laatste bocht van de baan dus ik ging er nogmaals voor in de laatste ronde. Het was een mooie manier om mijn laatste ronde ooit in de Renault te rijden. Het is goed om te weten dat het een snelle was.”