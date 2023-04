Organisatie GP Australië houdt deur voor F1-nachtrace op een kier

De Formule 1 is sinds 1996 vrijwel ieder jaar afgereisd naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië. Sinds de eerste editie van de race in Albert Park werd er alleen in coronajaren 2020 en 2021 niet geracet. Tot dusver hebben alle uitvoeringen van het evenement plaatsgevonden onder daglicht, wat voor het Europese publiek betekent dat zij vroeg uit de veren moeten. Tijdens de tweede vrije training voor de editie van 2023 nam Andrew Westacott, de uittredende baas van organisator Australian Grand Prix Corporation, plaats in het commentaarhok van Sky Sports. Daar werd hij gevraagd naar de mogelijkheid om van de GP van Australië een nachtrace te maken.

In Melbourne staat men niet te springen om een F1-nachtrace te organiseren, maar Westacott laat de deur wel op een kier staan. Hoewel hij zelf niet betrokken zal zijn bij de besluitvorming over toekomstige edities, vindt hij dat AGPC het idee met een open blik moet bekijken. "De voorkeur van de corporatie is om een race onder zonneschijn te hebben", zegt Westacott over de mogelijkheid om een nachtrace te houden in Australië. "Maar je evolueert en als Victoria [de staat waarin Melbourne ligt] ergens goed in is, is het innoveren met grote evenementen. We hebben een horizon van 15 jaar voor ons en daarom heeft de regering van Victoria zich hard gemaakt voor de nieuwe deal: zodat je echt dingen kan doen voor de toekomst. We werken sinds 1996 met F1 samen en daardoor kan je deze dingen met een heel sterke relatie doen. Mijn eenvoudige antwoord is dan ook dat we een open blik moeten hebben."

Een nachtrace in Melbourne heeft met name voor het Europese publiek grote voordelen, doordat de race dan aanvangt op een later tijdstip dan momenteel het geval is. Nadeel is wel dat het circuit van Albert Park momenteel niet beschikt over lichtinstallaties om 's nachts te kunnen racen, waardoor zo'n besluit wel in de papieren loopt. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de starttijd van de GP van Australië wordt aangepast. Jarenlang werd er om 15.00 uur lokale tijd gestart (7.00 uur in Nederland), waarna in 2010 werd overgeschakeld op een race in de schemering met start om 17.00 uur lokale tijd. In 2015 werd de race verplaatst naar 16.00 uur lokale tijd, wat daarna enige tijd 16.10 uur werd.

Video: De hoogtepunten van de natte tweede training in Australië