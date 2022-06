Mooie Formule 1 races om van te genieten

Terug naar Canada

Allereerst staat zondag 19 juni de Grand Prix van Canada op de kalender. Op de 4.361 kilometer lange baan in Montreal wordt er voor het eerst sinds 2019 weer een F1-wedstrijd verreden. De afgelopen edities gingen vanwege coronabeperkingen niet door. Lewis Hamilton is de meest recente winnaar en won maar liefst zes van de laatste tien edities. Maar of de Mercedes-coureur wederom kan schitteren is de vraag.

In 2019 eindigende Charles Leclerc met de Ferrari als derde. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel werd tweede. Valtteri Bottas en Max Verstappen vochten voor plek vier en dat werd in het voordeel beslist van de destijds Mercedes-rijder. Kan jij geen genoeg krijgen van de Formule 1? Kijk hier voor de F1-agenda en mis niets van de spannende races!

De Grand Prix in Groot Britannië

De Formule 1 doet begin juli het circuit Silverstone in Groot-Britannië aan. In 52 ronden maken de coureurs onderling uit wie er met de winst en de punten vandoor gaat. Het 5.9 kilometer lange circuit kent twee DRS-zones waar mogelijkheden liggen om in te halen. Het ronderecord staat op naam van Max Verstappen. In 2020 completeerde hij het circuit in 1 minuut 27 seconden en 97 honderdsten. Winnen deed hij er alleen niet. Concurrent Hamilton deed dat al wel 8 keer.

De maand juli is een drukke maand voor de coureurs en de fans. Na de Britse GP worden in deze zomermaand ook de Grands Prix van Oostenrijk, Frankrijk en Hongarije afgewerkt.

Gassen over de Hungaroring

De Hungaroring, zoals het circuit in Hongarije heet, is een pittige baan. Het bestaat uit slechts één recht stuk en maar liefst 16 bochten. Omdat inhalen hier heel lastig is een goede kwalificatie uiterst belangrijk. De pole position uiteraard de meest gewilde uitgangspositie. De coureurs gaan in de race 70 keer de baan rond en om in te halen moeten zij concurrenten in een foutje dwingen of profiteren van de enkele DRS-zone.

Een andere uitdaging voor de rijders zijn de hoge temperaturen van soms wel 40 graden Celsius die in Hongarije kunnen voorkomen. Dit maakt de race extra zwaar. Wie heeft het meeste uithoudingsvermogen en komt als nummer 1 over de eindstreep? Je ziet het op zondag 31 juli. Op deze pagina vind je meer informatie over het kijken van Formule 1.

Spektakel in Zandvoort

We kunnen dit jaar ook weer genieten van het autoracen op het circuit van Zandvoort. Dit parcours bestaat uit maar liefst 72 rondes en 14 pittige bochten. Het circuit is dichtbij zee gebouwd en volgt de bestaande vormen van het landschap. Er zijn hoogteverschillen, blinde bochten en langere rechte stukken, zodat de coureurs het gaspedaal diep in kunnen trappen.

Max Verstappen won vorig jaar de Dutch GP voor volgepakte oranjetribunes. Ook deze zomer is de Grand Prix nagenoeg uitverkocht en hoopt de organisatie de verwachtingen te overtreffen. Op 4 september weten we wie de winnaar wordt!