Het onderwerp kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan weer ter tafel. Fernando Alonso schoot aan het einde van Q1 rechtdoor een escape road op. Dat resulteerde in een gele vlag, waardoor alle rijders achter hem hun tijd niet meer konden verbeteren. Williams F1-coureur Alex Albon, die kort achter de Spanjaard reed, verdacht hem ervan bewust rechtdoor te zijn geschoten. De tweevoudig wereldkampioen moest zich op zondagochtend melden bij de stewards, evenals teambaas Otmar Szafnauer. Er werd echter geen formeel onderzoek ingesteld naar het incident.

De huidige reglementen bieden de stewards al handvaten om straffen uit te delen wanneer een rijder van de baan schiet. Zo staat er geschreven: “Coureurs moeten elke redelijke inspanning leveren om te allen tijde het circuit te gebruiken en mogen niet zonder gegronde reden de baan verlaten.” In zo’n geval mogen de stewards de tijd van de betreffende ronde of van de gehele sessie schrappen. Als de FIA-stewards en de F1-wedstrijdleiders het erover eens zijn dat het handhaven van deze regel acties zoals van Alonso in de toekomst kunnen voorkomen, dan kan dit al vanaf de komende race in Canada gehandhaafd worden. Het geval van crashes die een einde maken aan een sessie, zoals Charles Leclerc in Monaco 2021 en Sergio Perez dit jaar, zal verder besproken moeten worden.

Coureurs voorstander van straffen

Motorsport.com vroeg Alonso over de mogelijkheid om straffen uit te delen in dergelijke situaties. De Spanjaard schaarde zich achter het idee: “We moeten voorzichtig zijn hoe we met de situaties omgaan, maar met name in de kwalificatie moet het anders. We hebben nu langzaam rijdende coureurs, minimumtijden waar we ons aan moeten houden, verkeer in de laatste bocht, slipstream of geen slipstream… ik denk dat we slim moeten zijn en iets moeten verzinnen voor de kwalificatie.”

McLaren F1-coureur Lando Norris is eveneens voorstander: “Er is een verschil tussen coureurs die het per ongeluk doen, en rijders die het vrij bewust doen. Als je het zelf doet, wenste je dat de regel er niet was. Als het jou overkomt, wil je dat er wel regels zijn.” Teamgenoot Daniel Ricciardo vult aan: “Het is lastig, want elk incident is anders. Tenzij je je auto volledig afgeschreven hebt, kan er gekeken worden naar een straf. Misschien moeten de tijden dan geschrapt worden.” Gevraagd naar het incident van Alonso in Baku zegt de Australiër: “De overtuiging waarmee hij het doet is indrukwekkend. Daarom hou ik van hem. We spelen allemaal spelletjes, maar het was overduidelijk wat Fernando deed.”

Alpine-coureur Esteban Ocon ziet er ook wel wat in: “Ik heb er in Monaco en Baku hinder van ondervonden. Men doet misschien wat voorzichtiger als ze bestraft kunnen worden. Je neemt dan minder snel de escape road. Ik ben er zeker voorstander van.”

Historische momenten in Monaco

Het probleem, wat zich met name op stratencircuits voordoet, is niet nieuw. In 2006 werd Michael Schumacher in Monaco uit de uitslag van de kwalificatie gehaald nadat hij zijn auto in Rascasse parkeerde. Daardoor moest de sessie stilgelegd worden en stelde hij de pole-position veilig. In 2014 gebeurde op hetzelfde circuit iets vergelijkbaars, toen Nico Rosberg in Mirabeau de uitloopzone verkoos en zo een ultieme poging van teamgenoot en titelrivaal Lewis Hamilton dwarsboomde. De Duitser kreeg geen straf voor het vergrijp.