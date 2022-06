Leclerc blijft ondanks problemen geloven in F1-wereldtitel

Charles Leclerc pakte op overtuigende wijze de pole-position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op zondag koos hij tijdens een virtual safety car voor een andere strategie door een vroege pitstop te maken. Nog voor de helft van de race plofte de power unit achterin zijn Ferrari. Voor de tweede maal in drie races tijd moest de Monegask een nulscore incasseren. Titelrivaal Max Verstappen profiteerde en heeft nu een voorsprong van 34 punten op de Ferrari-coureur.

Met de snelheid van de F1-75 is weinig mis, getuige de vier opeenvolgende pole-positions. Op zondag kunnen Leclerc en Ferrari dat niet omzetten in resultaten: zijn tweede plaats in Miami is de enige podiumplaats in die pole-reeks. De Monegask heeft het er moeilijk mee: “Dit is de derde opeenvolgende teleurstelling, dat is niet eenvoudig. Ik heb er vertrouwen in dat ik mentaal nog net zo sterk ben als vijf races geleden toen ik het kampioenschap aanvoerde. De motivatie is onveranderd. We moeten wel de onderste steen boven krijgen. De betrouwbaarheid is iets waar we natuurlijk naar moeten kijken na deze laatste drie races. Als team moeten we een stap maken.”

Motorsport.com vroeg hem of hij vreest voor zijn titelkansen: “Ik geloof er nog steeds in dat we de titel kunnen winnen, maar dan moeten we wel met oplossingen komen. De afgelopen races hebben we te veel punten verspeeld. Daar moeten we echt naar gaan kijken.” Ferrari beleefde een pijnlijke middag in Baku, want eerder in de race viel ook Carlos Sainz al uit. De dubbele DNF, in combinatie met de maximale score van Red Bull Racing, zorgt voor een achterstand van liefst tachtig punten in het constructeurskampioenschap.

Video: Ferrari-motor Charles Leclerc ploft in Baku