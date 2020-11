Formule 1 ziet verlies in derde kwartaal flink slinken

Normaal leveren toeschouwers inkomsten op. Een flink deel van die recette is echter niet voor het circuit zelf, maar vloeit in de vorm van een hosting fee rechtstreeks naar het Formula One Management. Die organisatie heeft dit seizoen met de meeste circuits echter nieuwe afspraken moeten maken en daardoor vallen de inkomsten tegen. Het operationele verlies kwam daardoor over de maanden juli, augustus en september uit op de genoemde 88 miljoen euro, vorig jaar werd in dezelfde drie maanden nog een winst geboekt van 28 miljoen euro (33 miljoen dollar).

Liberty Media, het moederbedrijf van Formula One Management, had uiteraard rekening gehouden met tegenvallende cijfers nadat die laatste partij met circuits afspraken had gemaakt over de hosting fees. “De primaire inkomsten uit de F1 zijn vooral gedaald door de beperkte inkomsten uit racepromotie, aangezien de fans in het derde kwartaal op één na geen enkele race [Sochi] meer mochten bezoeken. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de groei van televisie-, reclame- en sponsorgelden. Die zijn het gevolg van het feit dat er drie extra races waren in deze periode.”

Omdat er dit seizoen slechts 17 in plaats van 22 Grands Prix op het programma staan, vallen ook de tv-inkomsten tegen. “Het gewijzigde schema leidt tot lagere omroepbijdragen. Dat is overeenkomstig de contractuele voorwaarden in bepaalde uitzendovereenkomsten en leidde ook tot andere eenmalige wijzigingen, aangezien over bepaalde omroepbijdragen voor het lopende jaar opnieuw werd onderhandeld. Tot slot waren er ook minder sponsorinkomsten, een gevolg van het feit dat zaken als de Paddock Club en de gebruikelijke hospitality-pakketten voor de sponsoren niet gebruikt konden worden.”

Totale inkomsten op peil 2019

De totale inkomsten over de maanden juli, augustus en september, het derde kwartaal van dit jaar, bedroegen 505 miljoen euro (597 miljoen dollar) tegenover 535 miljoen euro (633 miljoen dollar) in dezelfde periode een jaar eerder. Het is echter wel een forse stijging ten opzichte van de ruim 20 miljoen euro (24 miljoen dollar) die in het tweede kwartaal (april, mei en juni) aan inkomsten werd opgehaald. In die periode waren er uiteraard helemaal geen races en dus ook nauwelijks inkomsten. In 2019 werd er in het tweede kwartaal nog 524 miljoen euro (620 miljoen dollar) verdiend.

De Formule 1-teams ontvingen in het derde kwartaal van 2020 in totaal 372 miljoen euro (440 miljoen dollar), tegenover 283 miljoen euro (335 miljoen dollar) in dezelfde periode vorig jaar. Het hogere bedrag van dit jaar bestaat uit een eenmalig gift die werd uitgekeerd na het tekenen van het Concorde Agreement.

Carey optmistisch

Ondanks de cijfers is Formule 1-CEO Chase Carey positief over de toekomst: “We zijn ongelooflijk trots op de manier waarop de Formule 1 is samengekomen en de uitdaging is aangegaan om op een veilige manier weer te gaan racen. Ik wil iedereen bij F1, de FIA, teams, promotors en andere partners die de sleutel tot ons succes zijn geweest, bedanken.”