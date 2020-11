Carey: F1-vertrek van Honda is vooral een economisch besluit

Het besluit van Honda kwam voor buitenstaanders als een behoorlijke verrassing, al gaf Max Verstappen aan dat hij het vertrek 'al langer aan zag komen'. Het Japanse merk zet er na 2021 een punt achter als motorleverancier, volgens de formele verklaring om alles op duurzame motoren voor straatauto's te zetten. Carey ziet echter ook een financiële kant aan het verhaal.

"Ik denk dat er twee dingen spelen", trapt de afzwaaiend F1-voorman af. "Een eerste aspect is dat het besluit, vanuit mijn perspectief, vooral is ingegeven door de economische uitdagingen waar Honda mee te maken krijgt. De hele auto-industrie heeft het momenteel moeilijk. Ik denk dat Honda worstelt met dergelijke problemen en dat we de voornaamste reden [om te stoppen met de Formule 1] daarmee ook te pakken hebben. Natuurlijk speelt het kostenplaatje van de huidige F1-motoren ook een rol, maar dat gaan we juist aanpakken. Ik denk dat Honda vooral de druk van deze tijd voelt en zich genoodzaakt ziet om enkele lastige besluiten te nemen."

F1 niet diep in de put door Honda-vertrek

Naast het financiële verhaal slaat het tweede aspect op duurzaamheid, de kaart die Honda voortdurend trekt om het F1-vertrek te rechtvaardigen. Honda is als enige merk ingestapt tijdens het hybride tijdperk en loopt eind 2021 net zo hard weer weg. Heeft F1 dan een probleem, zeker omdat er geen nieuwe motorleveranciers klaarstaan? "Nou, wij merken nog steeds veel enthousiasme van merken binnen en ook buiten de sport hoor", countert Carey.

De 66-jarige Amerikaan is zelfs hoopvol over het aantrekken van nieuwe motorleveranciers. Het nieuwe motorische reglement moet daarbij helpen. Goedkoper, simpeler en dankzij duurzame brandstoffen ook toekomstbestendiger, zo luidt het devies. De invoering van dit nieuwe reglement staat voor 2026 gepland, al gaan er ook stemmen op - bijvoorbeeld vanuit Red Bull - om de invoering naar voren te halen. "We krijgen meer en meer steun voor dat nieuwe reglement. Niet alleen van bedrijven die nu al actief zijn in de sport, maar zoals gezegd ook van fabrikanten buiten de Formule 1. Ze zijn zeer enthousiast over onze duurzaamheidsplannen en ook over wat wij met de nieuwe generatie motoren willen doen."

Blij met 'hoopgevende opmerkingen' Volkswagen CEO

Carey verwijst daarbij specifiek naar de Volkswagen Group, dat volgens informatie van Motorsport.com in theorie vanaf 2024 kan instappen - mocht het nieuwe reglement dan al worden ingevoerd en ook aan de wensen voldoen. "Ik weet niet of jullie die quotes van de Volkswagen CEO hebben gezien, maar hij had eigenlijk niet positiever kunnen zijn over onze richting en over het belang van ons platform. Naarmate we meer informatie over die nieuwe motoren en over onze duurzaamheidsplannen naar buiten brengen, denk ik dat we alleen nog maar meer interesse opwekken bij potentiële toetreders."

