F1-race Silverstone op de helling door beslissing Britse regering

Vrijdagavond bevestigde de Britse regering dat wie vanaf 8 juni afreist naar Groot-Brittannië vervolgens 14 dagen in isolatie moet gaan. Een aantal essentiële diensten krijgen een uitzondering op die regel, maar sporten zoals de Formule 1 horen daar niet bij.

Door die beslissing lijkt het bijna onmogelijk dat er in juli een Britse Grand Prix wordt gehouden op Silverstone, zoals oorspronkelijk gepland. Eerder deze week stelde een woordvoerder van de Formule 1 al dat een dergelijke quarantaine het "onmogelijk zou maken om dit jaar een Britse Grand Prix te organiseren. Het zou ook een grote impact hebben op tienduizenden jobs gelinkt aan de Formule 1."

Voorlopig lijkt de Formule 1 dus een alternatief te moeten zoeken voor Silverstone, dat na twee races in Oostenrijk de derde en vierde race van het seizoen zou gaan organiseren. De F1 wil de strijd echter nog niet opgeven.

"We hebben nauw samengewerkt met de regering wat betreft de gevolgen van dit beleid voor de Formule 1 en Silverstone", vertelde een woordvoerder van de F1 aan Motorsport.com. "Die discussies zijn nog steeds aan de gang, met het doen om een oplossing te vinden en met de veiligheid als onze hoogste prioriteit."

Ook Silverstone-baas Stuart Pringle wil optimistisch blijven, zo vertelde hij vrijdag aan het Britse Sky Sports: "De overheid begrijpt het belang van deze industrie en ik blijf optimistisch dat ze een manier zullen vinden. Ik ben me er erg van bewust dat deze regeles heel complex zijn om samen te stellen.Ik blijf optimistisch dat er een verstandige en pragmatische oplossing kan komen, die de bal bij de sport legt om met de juiste oplossing te komen."

De quarantineregel zal elke drie weken worden herbekeken en dus mogelijk niet meer in voege op de datum dat de F1 naar Silverstone wil komen. De eerste review komt er op 29 juni, bijna een maand voor de geplande Britse GP op 26 juli. Zowel de F1 als Silverstone hebben echter tijd nodig om zich op dat weekend voor te bereiden en kunnen dus moeilijk het risico nemen om nu al concrete plannen te maken zonder garantie dat het evenement ook plaats kan vinden.

De Formule 1 had zich al voorbereid op deze Britse beslissing. Hockenheim en de Hungaroring werden al gepolst als mogelijke alternatieven.

De quarantaineregel heeft ook gevolgen voor de rest van de kalender, want die maakt het bijzonder onpraktisch voor de personeelsleden van de zeven Britse teams om rond te reizen. Een idee is om drie of vier raceweekends aan elkaar te plakken, waarna de Britse personeelsleden twee weken thuis in quarantaine zouden gaan, zodat ze weer naar de volgende races kunnen reizen.

Met medewerking van Jonathan Noble