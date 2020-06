Hakkinen verwacht veel van Ricciardo bij McLaren: "Prachtige kans"

Het mes snijdt dus aan twee kanten. Om te beginnen past de komst van Ricciardo volgens Hakkinen bij de wederopstanding van McLaren. "Ricciardo naar McLaren, dat is vooral een fantastisch resultaat voor Zak Brown en zijn team. Ricciardo is een geweldige coureur en het is jammer dat hij nu geen resultaten kan behalen die daarbij horen. Het is goed dat hij naar McLaren gaat, McLaren is namelijk goed op weg om nu en in de toekomst succesvol te zijn", stelt Hakkinen in de podcast van Unibet.

Dat McLaren 'goed op weg' is, valt volgens Hakkinen grotendeels toe te schrijven aan Brown en de aangetrokken teambaas Andreas Seidl. "Zij zijn geweldige leiders. Ze communiceren goed en kunnen het team op die manier motiveren. Ze weten het team stap voor stap te verbeteren, daar heb ik veel respect voor", vervolgt de McLaren-ambassadeur uit Finland. "Daarnaast hebben ze allebei liefde voor de sport en hebben ze ook de absolute wil om te winnen, het zijn dus de juiste mannen op de juiste plaatsen."

Dat laatste geldt volgens Hakkinen ook voor Ricciardo, hij kan binnen McLaren ook de juiste man op de juiste plaats worden. "Deze stap geeft hem nieuwe motivatie en nieuwe hoop. Het biedt hem een nieuwe kans om te laten zien dat hij een geweldige coureur is." Dat er vanaf 2021 een Mercedes-motor achterin ligt, helpt een handje. Het brengt podia en overwinningen binnen handbereik. "Dat geloof ik zeker. Verder wil de Formule 1 graag meer winnaars zien. Als de nieuwe reglementen en aangepaste budgetten daarop gericht zijn, dan heeft Ricciardo nog meer kans om podia te pakken en races te winnen." Al is er wel één hele duidelijke 'maar' en die luistert naar de naam Lando Norris. "Hij krijgt met Lando Norris wel een jonge gast naast zich. Eentje die heel snel is, toch al ervaring heeft en het team goed kent. Het is dus niet zo makkelijk om snel nummer één binnen het team te worden."

Alonso hoort in de Formule 1

Dan nog even het zitje dat Ricciardo achterlaat. Want wat moet daarmee gebeuren? Fernando Alonso wordt genoemd als mogelijke opvolger. Net als Hakkinen is de Spanjaard tweevoudig wereldkampioen, aan staat van dienst dus geen gebrek. "Fernando is een vechter, een echte winnaar. Hij hoort in de Formule 1", is Hakkinen duidelijk. The Flying Finn ziet een rentree van Alonso dus wel zitten, al geldt ook hier één duidelijke 'maar'. "Mensen die met hem werken moeten zijn karakter leren kennen en daarmee omgaan, zodat alles goed werkt. In het verleden heeft hij weleens problemen gehad met teams, waardoor het niet altijd goed is afgelopen. Hij moet zelf ook goed weten wat hij wil en wat er moet gebeuren. Maar goed, even kort samengevat: Fernando is een geweldige coureur en hoort in de Formule 1. Ik weet of dat bij Renault is of bij een ander team, maar hij hoort wel in de Formule 1."