Alonso reageert op F1-geruchten: "Klaar voor een grote uitdaging"

Geruchten over een F1-terugkeer van Alonso zijn sinds zijn vertrek eind 2018 eigenlijk nooit weggeweest. Maar ditmaal lijkt de zaak relevanter dan voorheen. Zijn oude liefde Renault heeft immers een zitje te vergeven na het aangekondigde afscheid van Daniel Ricciardo. "Op dit moment kan ik alleen zeggen dat mijn volgende uitdaging weer op het hoogste niveau zal zijn", aldus Alonso tijdens een video-conferentie met studenten uit Madrid. Daarvoor liggen er volgens hem meerdere opties op tafel. "Dat betekent ofwel een terugkeer in de Formule 1 ofwel een nieuwe ervaring in het WEC of in de IndyCar Series. Ik voel me er in ieder geval honderd procent klaar voor."

Die laatste woorden van Alonso sluiten naadloos aan bij eerdere uitlatingen van zijn voormalig teambaas Flavio Briatore. De flamboyante Italiaan liet ook optekenen dat Alonso 'helemaal klaar' is voor een rentree en dat een jaar zonder F1 hem goed heeft gedaan. In die periode zonder F1 ging hij onder meer het avontuur van de Dakar aan, hetgeen volgens Alonso zeker heeft geholpen om de batterijen weer op te laden. "Ik heb in de tussentijd ook veel nagedacht over de toekomst. De Dakar was een gok en ook een positieve ervaring die ik in de toekomst zeker nog eens zal herhalen. Maar dan zal pas over twee, drie of vier jaar gebeuren. Op fysiek en mentaal vlak voel ik me eerst weer klaar voor een zeer, zeer grote uitdaging. De Dakar zal daarna pas weer aan bod komen."

Met de woorden 'zeer, zeer grote uitdaging' lijkt de man uit Oviedo voorzichtig te zinspelen op een rentree bij het Formule 1-team van Renault. Gezien de huidige staat van dat team mag zoiets met recht een uitdaging worden genoemd. Maar Alonso weigert zijn plannen in dit stadium al concreet uit de doeken te doen. "Ik zie dat mijn naam veelvuldig voorbijkomt in de pers, maar in werkelijkheid valt er nog niets te melden. Ik kan zoals gezegd alleen maar zeggen: ik zit mentaal en fysiek weer op het allerhoogste niveau en heb daardoor zin om een hele belangrijke uitdaging aan te gaan."

De coronacrisis verandert in ieder geval niets aan die plannen. "Het eerste jaar zonder F1 is heel intens geweest, ik heb echt van alles gedaan. Daardoor had ik sowieso al gepland om het in 2020 iets rustiger aan te doen. Maar door die pandemie geldt dat nu niet alleen meer voor mij, maar voor iedereen. Alles staat stil. Voor mij geldt nu dat ik op 23 augustus de Indianapolis 500 zal rijden en dat ik daarna de batterijen nog verder zal opladen voor volgend jaar." Naar eigen zeggen voor het jaar van de waarheid. Wordt ongetwijfeld vervolgd.