Verboden radicale concepten: De dubbele DRS van Mercedes

In 2012 introduceerde Mercedes een systeem dat later bekend raakte als de dubbele DRS. Het systeem was gebouwd op een ontwerp van het jaar voordien. In de Japanse Grand Prix 2011 kwam Mercedes met verschillende voorvleugels.

Onze technische analist Giorgio Piola keek toe hoe het team krampachtig probeerde om een van de nieuwe ontwerpen niet op te heffen, maar zo laag mogelijk bij de grond te houden. Dat vond Piola opvallend en hij verdacht het team ervan om iets aan de onderkant van het ontwerp te willen verbergen. Op een bepaald moment leek het erop alsof een monteur iets uit een gleuf aan de onderkant van de vleugel verwijderde.

Mercedes W02 voorvleugel Photo by: Giorgio Piola

In Zuid-Korea kreeg Piola de kans om de vleugel beter te bekijken. Toen de wagen van Michael Schumacher na een crash weg werd getakeld, kon hij enkele foto's nemen en voorspellen waar de uitlaten aan de onderkant van de vleugel waren bevestigd. Piola maakte bovenstaande tekening, waarvoor hij later complimenten kreeg van teambaas Ross Brawn. Hij had het systeem namelijk correct weergegeven zonder de gleuven zelf te kunnen zien.

De zogeheten W-duct was een passieve oplossing die de eigenschappen van de voorvleugel probeerde te veranderen naarmate de snelheid op de rechte stukken toenam. De bedoeling was om op de rechte stukken samen te werken met het DRS-systeem door minder downforce en luchtweerstand op te wekken, en dus de topsnelheid te verhogen. Dat werkte prima tijdens de kwalificatie, toen het gebruik van de DRS onbeperkt was. Tijdens de race was het systeem minder behulpzaam.

De oplossing werd voor 2012 verboden toen de FIA een regel uitschreef die stelde dat openingen in de neus enkel gebruikt mochten worden voor het afkoelen van de rijder.

Dubbele DRS

Mercedes stortte zich daarna op de dubbele DRS, een oplossing die het concept van de originele W-duct nam en koppelde aan de DRS. Mercedes gebruikte ruimte in het chassis om een tunnelsysteem te maken, zoals dat werd gedaan voor de F-duct. Alleen werd dat systeem dit keer doorgetrokken door de hele auto heen, van de voorvleugel tot de achtervleugel. Het effect was bijzonder. Elke keer de DRS werd gebruikt op het rechte stuk, werd er ook een 'stall' verkregen op de voorvleugel: het uit elkaar vallen van de luchtstroom, zodat de voorvleugel veel minder downforce en dus luchtweerstand opwekte.

Mercedes W03: onderkant van de voorvleugel Photo by: Giorgio Piola

Het systeem was ingenieus, maar was geen lang leven beschoren. De FIA stelde al snel dat het enkel in 2012 gebruikt mocht worden. Bovendien ontdekte Mercedes al snel dat het een aerodynamisch nadeel was. De vleugels van Mercedes waren namelijk een stuk minder flexibel dan die van de tegenstand, terwijl het afbuigen van de vleugel vooral bij Red Bull een belangrijk kenmerk was. De vleugels van Mercedes moesten echter een zekere dikte hebben om het ruimte te maken voor de dubbele DRS.

Red Bull RB8 D-DRS Photo by: Giorgio Piola

Red Bull besloot alvast om te experimenteren met een eigen versie van het systeem. De oplossing werd vanaf Japan gebruikt voor de laatste races, maar was door de regelwijzigingen dus geen lang leven beschoren. Het team besloot toch dat het systeem de moeite waard was en gebruikte het netwerk van tunnels om ook een stall te bekomen op de lagere achtervleugel of beam wing boven de diffuser.