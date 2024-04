Na vijf Formule 1 Grands Prix kan langzaam maar zeker de balans worden opgemaakt. Het moge duidelijk zijn dat Red Bull Racing - en dat met name Max Verstappen - er uitstekend voor staat, dat Alpine in de hoek waar de klappen vallen zit en dat er een groot verschil is tussen de top-vijf teams en de rest van het veld. Een blik op de data geeft een uitgebreider beeld van hoe de verhoudingen zijn. Motorsport.com pikt er een paar uit om dieper op in te gaan.

Red Bull heeft gemiddeld meeste last van bandenslijtage

Om direct met een opvallende te beginnen. Red Bull Racing verliest gemiddeld gezien de meeste tijd naarmate de banden slijten. Het is iets wat Helmut Marko ook al zag en waar er binnen de Oostenrijkse renstal hard aan wordt gewerkt. De urgentie om de bandenslijtage beter onder de knie te krijgen is nog groter omdat concurrent Ferrari juist het beste de banden kan managen. Red Bull verliest per ronde 0,112 seconde, terwijl Ferrari op slechts 0,077 seconde per ronde zit. De voorsprong van eerstgenoemde renstal verbloemt een hele boel, maar er is wel werk aan de winkel

Team Gemiddelde tijdverlies per ronde door bandenslijtage Ferrari 0,077 Williams 0,090 McLaren 0,090 RB 0,093 Haas 0,096 Mercedes 0,096 Alpine 0,105 Aston Martin Racing 0,110 Sauber 0,111 Red Bull Racing 0,112

Red Bull razendsnel in kwalificatie, Alpine veel werk aan de winkel

Er is ondanks de hoge bandenslijtage weinig reden tot paniek voor Red Bull Racing. In de kwalificatie is de renstal de concurrentie ruimschoots te snel af. Gemiddeld is de formatie uit Milton Keynes zelfs 0,340 sneller dan naaste belager Ferrari. Daarnaast valt op dat de top-vijf teams dicht bij elkaar staan. Na Mercedes is het gat naar RB F1 Team vrij groot. Het verschil is zelfs bijna een halve seconde. Alpine heeft het meeste te verbeteren, zij zitten gemiddeld 1,7 seconden achter de Red Bulls.

Teams Gemiddeld gat naar het snelste team in de kwalificatie Red Bull 0,0 Ferrari 0,34 McLaren 0,45 Aston Martin Racing 0,50 Mercedes 0,66 RB F1 Team 1,08 Haas F1 Team 1,20 Williams 1,37 Sauber 1,42 Alpine 1,70

Red Bull op race pace niet bij te houden, Haas zesde team

Net als de kwalificatie pace heeft Red Bull de race pace prima voor elkaar. Dat mag geen verrassing zijn gezien de vier een-tweetjes dit seizoen, maar het gat naar Ferrari is met 0,24 seconden per ronde gering. McLaren zit met 0,3 seconden op het vinkentouw. Wat wel opvallend is, is dat Haas F1 achter de top-vijf de snelste is. Zij hebben een aardig gat ten opzichte van Sauber, daarna komt pas RB. Alpine is net als met de kwalificatiesnelheid de langzaamste.

Team Gemiddelde achterstand op snelste team op race pace Red Bull 0,0 Ferrari 0,24 McLaren 0,30 Mercedes 0,71 Aston Martin 0,87 Haas F1 Team 1,40 Sauber 1,61 RB F1 Team 1,72 Williams 1,78 Alpine 1,98

Kwalificatieduels: Sainz en Leclerc spannend, Albon maakt gehakt van Sargeant

In de kwalificatieduels zien we dat de gaten bij veel teams redelijk gering zijn. Het dichtste bij elkaar zitten de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het verschil tussen beide heren is slechts 0,048 seconde. Bij Red Bull is het gat tussen Max Verstappen en Sergio Pérez nu 0,288 seconde in het voordeel van eerstgenoemde. Het grootste verschil zien we bij Williams. Alexander Albon is gemiddeld gezien bijna zeven tienden sneller dan Logan Sargeant, lichtjaren in een sport waar elke tiende telt. En de data laten ook zien dat de kritiek op Daniel Ricciardo voor te stellen is. Zijn achterstand is gemiddeld 0,234 seconde op teammaat Yuki Tsunoda.

Race pace-duels: Sainz verslaat Leclerc, Stroll kan Alonso niet bijbenen

De strijd bij de duels op basis van race pace laat enkele opvallende dingen zien. Zo zien we bij Ferrari dat Sainz in de race wel sneller is dan Leclerc, terwijl dat in de kwalificatie andersom is. Ook Zhou is op race pace sneller dan Bottas. Daarmee zijn Sauber en Ferrari de enige teams waar we een andere volgorde zien.

Opvallend is dat de gaten in de race pace kleiner zijn en dat vooral Lance Stroll grote moeite heeft om het tempo van Aston Martin-collega Fernando Alonso bij te benen. Het race pace-verschil tussen Tsunoda en Ricciardo valt ten opzichte van de kwalificatiesnelheid nog best mee. Pérez heeft bijvoorbeeld meer moeite om de pace van Verstappen te volgen.