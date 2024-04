Horner over Red Bull Powertrains-ambities: "Maken dappere keuzes"

Voor Red Bull Racing verandert er heel wat na het Formule 1-seizoen van 2025. Niet alleen krijgt het een jaar later te maken met een compleet nieuw technisch reglement, ook zullen er voor het eerst motoren van volledig eigen makelij achterin de auto's liggen. Er gaan geluiden rond dat dat project achter op schema loopt, maar Red Bull-teambaas Christian Horner ontkende dat ten zeerste. De Brit vertelt nu dat hij er volledig op vertrouwt dat het een succes wordt. "We hebben een goed track record op het gebied van het bouwen van een goed chassis. We zijn met het motorenproject aan iets compleet nieuws begonnen, maar we hebben uitstekende mensen binnen het team en de faciliteiten zijn uitstekend. Het is natuurlijk dapper wat we doen, maar als we dat niet zouden zijn, dan hadden we ook niet 117 races gewonnen. Ik weet zeker dat het zich gaat uitbetalen", verklaart de topman.

Tegelijkertijd houdt Horner wel rekening met het feit dat vooral Ferrari een voorsprong kan hebben op het eigen project. "De leercurve waar we ons op bevinden is heel steil, maar de achterstand op Ferrari is meer dan zeventig jaar. We hebben echter een fantastische groep mensen [die bij ons werken]", aldus de teambaas. "We werken met de filosofie van het chassis aan de motoren. De uitdagingen met de motor zijn echter wel compleet anders. Er zijn dus geen garanties."

Invloed van budgetplafond

Horner voorziet dat het een spannende tijd gaat worden. Hij denkt dat het budgetplafond bij het eigen team een belangrijke rol gaat spelen. "Wij zijn met een schone lei begonnen. Dat heeft voor ons negatieve effecten voor het budgetplafond. Tegelijkertijd hoeven wij ons geen zorgen te maken over het werken aan de betrouwbaarheid van de huidige motoren. Daar wordt door een andere partij [Honda] geregeld", legt hij uit. "We gaan pas in 2026 zien hoe we ervoor staan, maar tot nu toe bereiken we onze doelen. We zijn nog maar twee jaar bezig en de resultaten die we tot nu toe hebben behaald zijn indrukwekkend."