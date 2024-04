RB verwacht veel van updates voor F1 Miami: "Bovenaan middenveld blijven"

Achter de top-vijf teams in de Formule 1 is het dit seizoen dringen geblazen. Het is nagenoeg elke sessie stuivertje wisselen tussen RB, Sauber, Haas, Alpine en Williams, met RB en Haas die het vaakst het snelst zijn. Dat zijn dan ook de enige teams in de stand met punten. RB heeft nu de voorsprong te pakken op de concurrentie, maar weet dat dat zomaar omgedraaid kan worden. "We hebben voor Miami een upgrade gepland. We hopen dat we daarmee bovenaan het middenveld blijven", vertelt RB-teambaas Laurent Mekies na een vraag van Motorsport.com. "We weten tegelijkertijd dat er geen garanties zijn. Alleen als alles perfect verloopt kan je P10 halen."

Voorlopig gaat de strijd om P6 in het constructeurskampioenschap tussen RB en Haas. Eerstgenoemde team kon in China verder uitlopen, maar door een uitvalbeurt van zowel Daniel Ricciardo als Yuki Tsunoda slaagde de Italiaanse renstal daar niet in. Haas profiteerde, Nico Hülkenberg legde beslag op het laatste, felbegeerde puntje. Mekies erkent dat zijn team en Haas heel dicht bij elkaar liggen. "We wisten van tevoren nooit zeker of we de snelste van de vijf [achterste teams] zouden zijn. In Australië waren we dat maar met een halve tiende, in Japan net zo en in China kwamen we die juist net weer tekort", herinnert de Fransman zich. "We hadden dus nooit het volste vertrouwen. Het was elk weekend weer een gevecht."

Goede test team

Volgens Mekies is het van grote waarde dat RB elke race het onderste uit de kan moet halen. "Het is een hele goede oefening voor iedereen, ook voor ons als team. We moeten elke training ons uiterste best doen en elk weekend scherp zijn. Op elk vlak moeten we de race perfect uitvoeren", verklaart de technicus. "Alleen als we dat voor elkaar krijgen kunnen we punten scoren. Als één onderdeel - denk aan bandenmanagement, strategie of iets anders - niet goed zit, kan je dat ene puntje wel vergeten."