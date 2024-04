Toen Red Bull Racing het doek tijdens de autopresentatie in Milton Keynes van de RB20 trok, leverde dat in het publiek gefronste wenkbrauwen op. Ondanks de enorme successen in het voorbije kalenderjaar bleek het technisch team het met de nieuwe bolide toch over een andere boeg te hebben gegooid. Red Bull heeft het concept aangepast, al moet gezegd dat het qua sidepods nog altijd de dominante downwash-filosofie is. Red Bull heeft met name de undercut – oftewel de luchtstroom onder de sidepods door – nog groter gemaakt dan voorheen, is bij de inlets van een underbite overgestapt op een overbite en heeft de zogenaamde gulleys (door sommigen ook bazooka's genoemd) overgenomen van Mercedes.

Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan heeft al uitgelegd dat afgelopen winter de laatste kans vormde om deze veranderingen onder het huidige reglement door te voeren. Doordat de focus volgend jaar al grotendeels op het 2026-reglement zal liggen, zijn de huidige auto's in essentie concepten voor twee seizoenen. Doordat Red Bull met de RB19 op een gegeven moment tegen een ontwikkelingsplafond aan zou lopen, moet deze verandering het kampioensteam meer mogelijkheden bieden in de doorontwikkeling. Het klinkt logisch, al laat motorpartner Honda weten dat het in eerste instantie toch behoorlijk (en positief) verrast was door alle aanpassingen. "We waren enorm verrast dat Red Bull zoveel heeft veranderd voor de RB20. Vorig jaar hebben ze 21 van de 22 races gewonnen, maar alsnog wisselden ze van concept. Het is ongelooflijk", laat HRC-president Koji Watanabe tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten.

Engine freeze, maar wel lay-out en betrouwbaarheid aangepakt

Interessanter en tot dusver onbelicht is dat Honda achter de schermen ook een voorname rol heeft gespeeld in het veranderen van concept door Red Bull. "Red Bull heeft vele verzoeken bij ons neergelegd om de motor aan te passen aan het nieuwe concept van de RB20. Toen we de RB20 eenmaal in het echt zagen, waren we enorm verrassend door alle dingen die ze hadden veranderd." Waar Honda laat weten dat de motor moest worden aangepast, is het belangrijk om te benadrukken wat er wel en niet mag onder de zogenaamde engine freeze - waarbij de ontwikkeling van de motoren aan banden is gelegd tot het nieuwe reglement in 2026. "We kunnen het vermogen natuurlijk niet opkrikken, dat mag niet, maar we mogen de motor wel afstemmen op de nieuwe machine. Verder mogen we de betrouwbaarheid verbeteren en ook dat hebben we afgelopen winter gedaan. Deze dingen hebben Red Bull meer vrijheid gegeven bij het ontwikkelen van hun aerodynamisch concept. Daardoor konden ze bijvoorbeeld de positionering van de oliekoelers, de radiators en dergelijke anders maken."

Waar Watanabe de betrouwbaarheid van de Honda-motoren noemt, moet opgemerkt dat die al jarenlang bijzonder goed oogt. Uitvalbeurten van Red Bull Racing of RB door motorische ongemakken zijn bijzonder schaars. Toch laat de Japanse topman weten dat er afgelopen winter nog wel degelijk ruimte voor verbetering was. "In principe is de betrouwbaarheid goed, maar soms liepen we het risico om de motor te beschadigen, waarbij dat uiteindelijk geen groot probleem is geworden. Maar we proberen de risico's nog steeds verder te beperken en dat is waarom we ons best hebben gedaan om de betrouwbaarheid voor dit seizoen nog verder te verbeteren", sluit Watanabe af.