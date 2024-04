Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1 Grand Prix van Japan

Winnaars

Het is heel makkelijk om met Red Bull Racing en Max Verstappen te beginnen, maar deze keer kunnen we er niet omheen. Na het dramatische weekend in Melbourne reisde Red Bull als topfavoriet af naar Suzuka, maar lange tijd leek het erop dat ze serieus uitgedaagd zouden worden door de concurrentie. Op vrijdag was er door de crash van Logan Sargeant in VT1 en de regen in VT2 weinig tijd voor de long runs dus een goede afstelling was op vrijdag nog niet gevonden. In de derde training namen de teams uitgebreid de tijd om de racesimulaties af te werken en daaruit leek het erop dat het geen makkelijke race voor Red Bull zou worden. Vooral Lando Norris in de McLaren zat heel dicht bij hun tijden en leek voor de race de voornaamste uitdager. Die verwachting kwam verre van uit. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez waren een stuk sneller dan de rest en werden eerste en tweede. Door de verschillende strategieën in het veld moest er hier en daar wel wat ingehaald worden, maar dit gebeurde zonder enige moeite. Weer een dubbelzege voor Red Bull en dat is al de derde van 2024. Vorig jaar slaagde Red Bull daar in totaal zes keer in, na vier races zijn ze al op de helft. Een goed begin van het seizoen en het heeft er alle schijn van dat er voorlopig geen einde komt aan de hegemonie van de formatie uit Milton Keynes in de Formule 1.

Net als vorige race in Australië was Yuki Tsunoda het hele weekend weer enorm sterk. Voor zijn thuispubliek eindigde de RB-coureur telkens in de top-tien, wat telkens weer voor een eruptie van vreugde bij de massaal aanwezige fans zorgde. Vooral het feest na het behalen van Q3 was goed te horen. De strijd om het laatste plekje bij de laatste tien was hevig, vooral teamgenoot Daniel Ricciardo zat heel dichtbij, maar Tsunoda wist die plek te pakken. Verder dan P10 kwam de Japanse rijder niet, maar het feest was er niet minder om. Een dag later trok Tsunoda de vorm door met een tiende plek in de race, maar dat kwam hem zeker niet aanwaaien. De 23-jarige coureur moest hard vechten voor die positie. Na de eerste pitstops verloor Tsunoda namelijk terrein nadat concurrenten een undercut plaatsten. De rijder liet zich niet uit het veld slaan en plaatste de ene na de andere schitterende inhaalactie. Nadat RB bij de tweede bandenwissel razendsnel was, kreeg Tsunoda P10 in handen en liet die niet meer los. Voor de tweede race op rij scoorde hij daardoor punten, wat in de spannende strijd voor P6 bij de constructeurs heel erg waardevol kan zijn.

Het eindresultaat was minder goed dan in Australië, maar Carlos Sainz mag meer dan tevreden zijn met wat hij op de mat legde op Suzuka. Ferrari had moeite met de snelheid over een ronde, waardoor meer dan P4 in de kwalificatie er niet in zat, maar in de race was de Spanjaard uitstekend onderweg. Zelfs met een niet geheel optimale strategie - hij werd tijdens de stops gepasseerd door Norris en teamgenoot Charles Leclerc - wist hij stapsgewijs door het veld heen te snijden. Een derde plek was het eindresultaat, waarmee de Madrileen nu voor de derde keer in drie starts op het podium terechtkwam. Ja, hij werd tijdens de GP van Japan voorbij gelaten door Leclerc, maar het was opnieuw een sterk staaltje racen van de 29-jarige. Sainz behoort dit seizoen tot de topcoureurs en bewees dat in Japan eens te meer. Voor de Ferrari-coureur komt er aan het einde van het seizoen een eind aan de samenwerking met zijn huidige werkgever omdat Lewis Hamilton van Mercedes overkomt, maar race in race uit laat Sainz zien dat het misschien wel de verkeerde keuze is om hem te bedanken voor bewezen diensten. De coureur staat bij meerdere teams op het verlanglijstje voor een stoeltje, nu is het aan hem om een knoop door te hakken.

Verliezers

Waar Tsunoda de gevierde man was in Suzuka, werd RB-teamgenoot Daniel Ricciardo de schlemiel. De Australiër is tot nu toe bezig aan een zeer beroerd F1-seizoen, maar leek zich in Japan weer op te richten. In de kwalificatie scheelde het maar 55 duizendsten of hij kwam door naar Q3 en op race pace lagen er genoeg kansen voor punten. Die kansen werden niet benut, want na twee bochten was het al einde verhaal voor de ervaren coureur. Ricciardo keek in die bocht in de linkerspiegel, zag daar Lance Stroll naderen en besloot naar rechts te sturen. De RB-rijder had niet door dat Alexander Albon daar al reed en het onvermijdelijke gebeurde: een crash. Einde race voor Ricciardo en Albon, een rode vlag voor de rest van het veld. Opnieuw een nulscore voor de 34-jarige coureur, die langzaam maar zeker afscheid moet nemen van het idee dat hij een kandidaat bij Red Bull Racing voor een zitje kan zijn. Sterker nog, de geruchten over een vroegtijdig afscheid bij RB worden steeds hardnekkiger. Liam Lawson staat te trappelen om in zijn auto te gaan zitten, werk aan de winkel dus voor Ricciardo.

Vol goede moed begon Mercedes aan het seizoen, maar na vier races is daar weinig van over. Het beste resultaat is tot nu toe een vijfde plek tijdens de seizoensopener in Bahrein door George Russell en sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Ook in Suzuka viel de Duitse renstal enorm tegen. De gok om tijdens de rode vlag hards onder te schroeven en daarna nog een stop te maken viel verkeerd uit, waarna er nog een extra setje banden werd gehaald. De pace op de harde banden was eveneens onder de maat en aanhaken bij de rest was er niet bij. Russell sloot de race nog wel als zevende af nadat Oscar Piastri in de slotfase in een foutje werd gelokt, maar Lewis Hamilton kende opnieuw een dramatische dag. Een negende stek was voor hem weggelegd. Een blik op de WK-stand zegt genoeg. Mercedes - het topteam van het vorig decennium - staat vierde bij de constructeurs en de coureurs hangen nog net in de top-tien. Het team onder leiding van Toto Wolff moet echt uit een ander vaatje tappen, anders is het weer een weggegooid seizoen.

Het hele weekend zat Williams met klamme handjes naar alle sessies te kijken, want bij een beschadigd chassis zou er weer een coureur de race van de zijlijn moeten aanschouwen. Het hielp dan niet dat Logan Sargeant in de eerste training al stevig crashte. De Amerikaan had het na de crash van Albon in Melbourne gerepareerde chassis ter beschikking gekregen en een volgend ongeluk had desastreuze gevolgen kunnen hebben. Na een korte inspectie kon de 23-jarige rijder alsnog het weekend verder afwerken, wat voor opgeluchte gezichten bij de formatie uit Grove zorgde. De rust keerde terug, al steeg het stressniveau kort na de start van de race tot ongekende hoogtes. Tot aan bocht twee in de race ging alles goed, maar daarna ging het mis. Albon werd door de niet oplettende Ricciardo van de baan gedrukt en de Thai crashte. Het chassis kwam daarbij niet ongeschonden uit de strijd. Williams stuurt het onderdeel naar de fabriek in Engeland in de hoop dat het voor China gerepareerd is. Pas na de race in Shanghai is het reservechassis klaar. Sargeant en Albon weten dus hun opdracht voor de GP in China: geen domme dingen doen en de auto heel houden.

